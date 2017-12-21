Son dakika | Fatih Terim Galatasaray'a imza atıyor

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Fatih Terim Galatasaray'da ilk idmanına çıktı!

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Fatih Terim neşteri vuracak!





İgor Tudor'un görevden alınması üzerine'da teknik adam hareketliliği yaşanıyordu.veKulübü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla tecrübeli teknik adamın yeniden göreve geleceğini duyurdu.Başkan Özbek ve kardeşi, dün gece Terim'in evine giderek resmi teklifi yapmış ve sonunda anlaşmaya varmıştı. Toplantı sonrası Fatih Terim ve ekibi hocanın evinde kaldı.Bu sabah ekibiyle birlikte Florya'ya adım atan Fatih Terim için Türk Telekom Stadyumu'nda 15.00'te imza töreni düzenlenecek.KAP'a 'anlaşmaya varıldı' bildirisi yapılmadan önce antrenmana çıkamayacak olan Terim'in bu sabah 11.00'deki çalışmada yer almayacağı belirtildi.