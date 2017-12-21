Rıdvan Dilmen: Fatih Terim transfer yapacaktır

Galatasaray camiasında Fatih Terim sevinci yaşanıyor. Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un gidişinin ardından taraftarların yoğun bir şekilde göreve davet ettiği Terim'in yakın zamanda resmi imzayı atması bekleniyor.Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesini değerlendirdi.Beklenmedik bir şey değildi. Dursun bey açısından zamanlaması önemli bir hamleydi. Dursun beyin inanılmaz bir operasyonu, kutlamak lazım. Muhtemelen kafasında zaten Fatih hoca vardı. Daha renkli, daha zevkli, daha çetin bir lig bekliyor bizi. En çok of çeken federasyon olmuştur. Fatih Terim'in beğeneceği bir oyuncu kadrosu var. Hücumcu bir kadro var. 1-2 transfer yapacaktır. Dolayısıyla bir sıkıntı olmaz.