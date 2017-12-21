Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Doğuş maç sonucu: 82-73

Turkish Airlines EuroLeague'de, sahasında konuk ettiği temsilcimiz'u 82-73 mağlup etti.Maccabi Tel Aviv, sahasındaki karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu ve 7:42 kala özellikle eski Fenerbahçeli Pierre Jackson'ın sayılarıyla 9-0'lık üstünlüğü yakaladı. 4 dakika kala ev sahibi ekip skoru 15-2'ye getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Ali Muhammed ve Melli ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, farkı azaltarak çeyreği 24-15 tamamladı.24-13'ten itibaren seri yakalayan Fenerbahçe, 7:54 kala skoru 24-22'ye getirdi. Maccabi, Parakhouski ve Norris Cole'un sayılarıyla farkı tekrar açarak 4:40 kala skoru 33-25 yaptı. Ali Muhammed ve Vesely ile etkili olan temsilcimiz, yine periyot sonunda farkı azaltarak devreyi 40-36 tamamladı.Maccabi Tel Aviv'de ilk yarının en skorer ismi 10 sayıyla oynayanolurkenveda 6'şar sayıyla ilk yarıyı tamamladılar.Fenerbahçe Doğuş'ta10 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurkende ilk yarıyı 9 sayıyla tamamladı.Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk dakika geçilirken 40-40 eşitliği yakaladı. Fakat Pierre Jackson ve Parakhouski ile etkili olan ev sahibi ekip, 7:19 kala skor 48-42'ye geldi. Farkı daha da arttıran ev sahibi ekip 3:46 kala skoru 58-46'ya getirdi. Sinan Güler'in de oyuna girmesiyle etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, çeyrek sonunda skoru 60-54'e getirdi.Son çeyreğe etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, 4:43 kala farkı iyice arttırarak skoru 74-58'e getirdi. Maçın bitimine 1:47 kala Wanamaker'ın sayılarıyla Fenerbahçe, skoru 77-70 yaptı. Fakat kalan bölümde hata yapmayan Maccabi Tel Aviv, karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı.Maccabi FOX Tel Aviv'de eski Fenerbahçeli20 sayıyla yıldızlaşırkenda maçı 19 sayıyla tamamladı.ve'in maç içinde sakatlık sorunları yaşadığı ve Kalinic'in oyuna devam edemediği Fenerbahçe Doğuş'ta18 sayı, 6 ribaunt ile oynarken12,11 sayıyla maçı tamamladı.