  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Doğuş maç sonucu: 82-73

Turkish Airlines EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv, sahasında konuk ettiği temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'u 82-73 mağlup etti. 

22 Aralık 2017, Cuma 00:09

  • - A
  • + A
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Doğuş maç sonucu: 82-73
Turkish Airlines EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv, sahasında konuk ettiği temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'u 82-73 mağlup etti. 

Maccabi Tel Aviv, sahasındaki karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu ve 7:42 kala özellikle eski Fenerbahçeli Pierre Jackson'ın sayılarıyla 9-0'lık üstünlüğü yakaladı. 4 dakika kala ev sahibi ekip skoru 15-2'ye getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Ali Muhammed ve Melli ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, farkı azaltarak çeyreği 24-15 tamamladı. 

24-13'ten itibaren seri yakalayan Fenerbahçe, 7:54 kala skoru 24-22'ye getirdi. Maccabi, Parakhouski ve Norris Cole'un sayılarıyla farkı tekrar açarak 4:40 kala skoru 33-25 yaptı. Ali Muhammed ve Vesely ile etkili olan temsilcimiz, yine periyot sonunda farkı azaltarak devreyi 40-36 tamamladı.  

Maccabi Tel Aviv'de ilk yarının en skorer ismi 10 sayıyla oynayan Norris Cole olurken Parakhouski ve Pierre Jackson da 6'şar sayıyla ilk yarıyı tamamladılar. 

Fenerbahçe Doğuş'ta Ali Muhammed 10 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Jan Vesely de ilk yarıyı 9 sayıyla tamamladı. 

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk dakika geçilirken 40-40 eşitliği yakaladı. Fakat Pierre Jackson ve Parakhouski ile etkili olan ev sahibi ekip, 7:19 kala skor 48-42'ye geldi. Farkı daha da arttıran ev sahibi ekip 3:46 kala skoru 58-46'ya getirdi. Sinan Güler'in de oyuna girmesiyle etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, çeyrek sonunda skoru 60-54'e getirdi. 

Son çeyreğe etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, 4:43 kala farkı iyice arttırarak skoru 74-58'e getirdi. Maçın bitimine 1:47 kala Wanamaker'ın sayılarıyla Fenerbahçe, skoru 77-70 yaptı. Fakat kalan bölümde hata yapmayan Maccabi Tel Aviv, karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı. 

Maccabi FOX Tel Aviv'de eski Fenerbahçeli Pierre Jackson 20 sayıyla yıldızlaşırken Norris Cole da maçı 19 sayıyla tamamladı. 

Luigi Datome ve Nikola Kalinic'in maç içinde sakatlık sorunları yaşadığı ve Kalinic'in oyuna devam edemediği Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely 18 sayı, 6 ribaunt ile oynarken Ali Muhammed 12, Nicolo Melli 11 sayıyla maçı tamamladı. 




2 YORUM GİRİŞ YAP
  • ygemici 22.12.2017 14:42:14
    1

    Fenerbahçe geçen seneki görüntüsünden çok uzak...udoh ve bogdan sız olmayacak gibi

  • anıl üner 22.12.2017 17:15:18
    2

    Yahudi takımı maccabiye yenilmek beni bir Fenerbahçeli olarak çok üzdü.

(ÖZET) Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan cevabı
Beşiktaş'ta Negredo-Quaresma gerginliği sürüyor
Negredo'da son dakika!
Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!
Rıdvan Dilmen'e göre maçın kırılma anı! (Sivasspor-Beşiktaş)
ÖZET Sivasspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1
Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır ''come to Beşiktaş!''
Beşiktaş'ın verilmeyen golü ofsayt mı? (Sivasspor-Beşiktaş)
Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 0-3
Fatih Terim döneminde yapılan transferler
Vida resmen Beşiktaş'ta
Fenerbahçe'de Pastore planı
Beşiktaş'a Fellaini müjdesi!
Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!
Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »