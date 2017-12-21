Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Doğuş maç sonucu: 82-73

Turkish Airlines EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv
, sahasında konuk ettiği temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş
'u 82-73 mağlup etti.
Maccabi Tel Aviv, sahasındaki karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu ve 7:42 kala özellikle eski Fenerbahçeli Pierre Jackson'ın sayılarıyla 9-0'lık üstünlüğü yakaladı. 4 dakika kala ev sahibi ekip skoru 15-2'ye getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Ali Muhammed ve Melli ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, farkı azaltarak çeyreği 24-15 tamamladı.
24-13'ten itibaren seri yakalayan Fenerbahçe, 7:54 kala skoru 24-22'ye getirdi. Maccabi, Parakhouski ve Norris Cole'un sayılarıyla farkı tekrar açarak 4:40 kala skoru 33-25 yaptı. Ali Muhammed ve Vesely ile etkili olan temsilcimiz, yine periyot sonunda farkı azaltarak devreyi 40-36 tamamladı.
Maccabi Tel Aviv'de ilk yarının en skorer ismi 10 sayıyla oynayan Norris Cole
olurken Parakhouski
ve Pierre Jackson
da 6'şar sayıyla ilk yarıyı tamamladılar.
Fenerbahçe Doğuş'ta Ali Muhammed
10 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Jan Vesely
de ilk yarıyı 9 sayıyla tamamladı.
Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk dakika geçilirken 40-40 eşitliği yakaladı. Fakat Pierre Jackson ve Parakhouski ile etkili olan ev sahibi ekip, 7:19 kala skor 48-42'ye geldi. Farkı daha da arttıran ev sahibi ekip 3:46 kala skoru 58-46'ya getirdi. Sinan Güler'in de oyuna girmesiyle etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, çeyrek sonunda skoru 60-54'e getirdi.
Son çeyreğe etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, 4:43 kala farkı iyice arttırarak skoru 74-58'e getirdi. Maçın bitimine 1:47 kala Wanamaker'ın sayılarıyla Fenerbahçe, skoru 77-70 yaptı. Fakat kalan bölümde hata yapmayan Maccabi Tel Aviv, karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı.
Maccabi FOX Tel Aviv'de eski Fenerbahçeli Pierre Jackson
20 sayıyla yıldızlaşırken Norris Cole
da maçı 19 sayıyla tamamladı.
Luigi Datome
ve Nikola Kalinic
'in maç içinde sakatlık sorunları yaşadığı ve Kalinic'in oyuna devam edemediği Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely
18 sayı, 6 ribaunt ile oynarken Ali Muhammed
12, Nicolo Melli
11 sayıyla maçı tamamladı.
Fenerbahçe geçen seneki görüntüsünden çok uzak...udoh ve bogdan sız olmayacak gibi
Yahudi takımı maccabiye yenilmek beni bir Fenerbahçeli olarak çok üzdü.