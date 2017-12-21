Kastamonuspor’da isyan var

Keçiörengücü’ne 2-1 yenilen Kastamonuspor’da hakemlere isyan var. Karşılaşmanın hakem heyetinin maçı tarafsız yönetemediğini düşünen Başkan Metehan Babaş sert mesajlar verdi.Babaş, “Bizler şampiyonluk için hak yiyemeyiz. Uydurma bir penaltı ve nizami golü ofsayt olarak iptal edilen Kastamonu, Fair-Play’den vazgeçmeyeceğini maç sonunda göstermiştir. Kastamonuspor’un puanlarını çaldığını düşünenler kendi karanlık senaryolarında boğulacaklardır” dedi.