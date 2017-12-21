Juventus-Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Serie A'da Napoli'nin 1 puan gerisinde 2'nci sırada zirve mücadelesini sürdüren Juventus, 3 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan Roma'yı Allianz Stadyumu'nda konuk edecek.günü Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaoynanacak veekranlarından naklen yayınlanacak.İki ekip arasında oynanan son 10 karşılaşmada 5 galibiyetle Juventus'un üstünlüğü bulunurken, Roma 4 galibiyet elde etti. 1 maç berabere bitti. Son 10 karşılaşmada 7 kırmızı kart çıktı.Juventus, ligde oynadığı 17 karşılaşmadan 13 galibiyet çıkardı. 2 maçı berabere biten siyah beyazlılar 2 de mağlubiyet aldı. Ligin en çok gol atan takımı 17 karşılaşmada 44 gol bulup, 14 gole engel olamadı.Roma'nın ise bir maçı eksik olduğundan dolayı 16 hafta sonunda 12 galibiyet, 2 beraberliği ve 2 mağlubiyeti bulunmakta. Roma bu karşılaşmalarda 28 gol atıp, 10 gol yedi.