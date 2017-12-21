İsmail Köybaşı'ndan güzel haber

İsmail Köybaşı, önceki günkü antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için çalışmayı yarıda bırakmıştı. Dün kontrolleri yapılan başarılı sol, sağlık kurulunun onayıyla idmana çıktı.Milli oyuncunun antrenmanın tamamında takımla çalışması, cezalı Neustadter, Şener ve Skrtel’den yararlanamayacak olan Aykut Kocaman’a rahat bir nefes aldırdı.