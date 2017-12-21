İlk başkan Songülen’e anıt mezar

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucuları arasında yer alan ve başkanlık görevini üstlenen ilk isim olan Ziya Songülen için anıt mezar yaptırılmıştı.Bebek Aşiyah Mezarlığı’nda yaptırılan anıt mezarın açılışı bugün gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de başlayacak törende açılışı Aziz Yıldırım tarafından yapılacak. 1886-1936 yılları arasında yaşayan Ziya Songülen, Osmanlı Devleti’nde çeşitli görevlerde bulundu. Songülen, 21 yaşındayken arkadaşları Ayetullah Bey ve Ziya Bey ile birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü’nü kurdu.