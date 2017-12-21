Hasan Ali Kaldırım'a talip var!

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Moussa Sow, Bursaspor’a önerildi

İngilizler’den sürpriz bir iddia geldi. Ada basınında çıkan haberlere göre bu sezon savunmada ciddi sıkıntı yaşayan, bu sorunu çözmek için iki ismi gündemine aldı.Bunlardan biriforması giyen Michael Lang,diğeri ise2012’den beri Fenerbahçe forması giydiği belirtilen Hasan Ali için, “Fiziği güçlü, hava toplarında başarılı ve isabetli ortalarıyla dikkat çeken elit bir sol bek” yorumu yapıldı.İngiliz ekibinin kısa süre içerisinde’ye resmi teklif sunacağı iddia edildi.