Fenerbahçe ikinci yarıda coşuyor

Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Fenerbahçe ligde aldığı üst üste 5 galibiyetle kendine geldi.Sarı- Lacivertliler, bu karşılaşmaların ikinci yarılarında sergilediği performansla müthiş seriye imza attı.Fenerbahçe, 5’te 5 yaptığı süreçte rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Bu gollerin sadece 3’i karşılaşmaların ilk yarısında gelirken, Sarı-Lacivertli futbolcular ikinci 45 dakikada rakip fileleri tam 9 kez sarstı.