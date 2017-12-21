Fenerbahçe'den Fırat Aydınus’la 6’da 1!

Merkez Hakem Kurulu, Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maça Fırat Aydınus’u atadı.Sarı- Lacivertliler, Aydınus’un düdük çaldığı son 6 lig maçında sadece geçtiğimiz sezon deplasmandaki Galatasaray derbisini kazanabildi.Diğer 5 karşılaşmada ise 2 yenilgi ve 3 beraberlik alabildi. Fırat Aydınus, geçtiğimiz sezon Konya’nın Kadıköy’de 1-0 kazandığı Fenerbahçe mücadelesinin de hakemiydi.