Fenerbahçe'de Janssen’in oynaması zor

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Moussa Sow, Bursaspor’a önerildi

Hollandalı yıldızayağındaki sakatlığını atlatmış ancak bu kez de dizindeki sakatlığı nüksetmişti.Janssen, dizi şiştiği için önceki gün, hazırlanan özel programı uygulamıştı. 23 yaşındaki forvet dünkü antrenmana da çıkamadı.Hollandalı oyuncunun kadroya alınıp alınmayacağı bugün yapılacak son idmandan sonra netlik kazanacak.Janssen bugün antrenmana katılsa da yarınki Konya mücadelesinde ilk 11’de görev yapması zor görünüyor.