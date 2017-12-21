Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu

İstanbulspor-Elazığspor maç sonucu: 1-2
- MENÜ
- MENÜ
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21 Aralık 2017, Perşembe 23:51 22 Aralık 2017, Cuma 13:04
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ÖNE ÇIKANLAR
17. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Fenerbahçe
|17
|33
|2
|Medipol Başakşehir
|16
|33
|3
|Galatasaray
|16
|32
|4
|Beşiktaş
|17
|30
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|16
|30
|6
|Göztepe
|16
|30
|7
|Trabzonspor
|16
|28
|8
|Demir Grup Sivasspor
|17
|26
|9
|Bursaspor
|17
|25
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|16
|19
|11
|Kasımpaşa
|16
|19
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|16
|19
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|17
|18
|14
|Antalyaspor
|17
|17
|15
|Atiker Konyaspor
|17
|15
|16
|Osmanlıspor FK
|16
|14
|17
|Gençlerbirliği
|17
|14
|18
|Kardemir Karabükspor
|16
|8
oooo kanlılar biraraya geldi al birini vur ötekine onu çekme bunu çek
paratorsan eğer...gör kalecmizdeki eksikliği...taffarel gidince performansı düştü mavralaranıa inanma..tafarel varken bu adam bir sezonda toplam 50 gol yedi ve bunbun en az yarısı kendi hatası..yan top sıfır düz top sıfır..çıkar hatalı çıkmaz hatalı..bıktık artık senelerdir...totnham 80 verdi real 120 barca da devrede..bilmem ne..saçmalıklarına inanma...bunu serbest bırakkimse almaz..senelerdir soluyrm bu kaleciye güven olmaz..olmuoyrda...888.389. kez soluyorum kalemizi kurtarmadan galatsryıumızı kurtaramayız.. bu adamın yediği hatalı golleri yerli bir kaleci yeseydi biz ona futbolu bıraktırırdık...
Beyhude hanım, herhalde işimiz gücümüz yok, her GS haberinin altına 999.999 kez söylüyorum diye Muslera yazıları yazınız. Buraya her gün yazacağınıza gidin web siteleri için içerik yazın, para kazanın. Yoksa kimse sizi burada dinlemiyor ve lafınıza kulak asmıyor Beyhude hanım.