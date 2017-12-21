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Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu

Galatasaray'da Igor Tudor'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna yeniden geçen Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ile birlikte Johan Elmander olacağı öğrenildi.

22 Aralık 2017, Cuma 13:04

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Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu
Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim getirilirken, tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Hasan Şaş ve Johan Elmander yapacak.

Fatih Terim'in gelişi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, taraftarların yanı sıra kulüpten önemli isimler de 'Terim' mesajı paylaştı.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür" mesajıyla, tecrübeli teknik adamın Florya Metin Oktay Tesisleri'nden bir fotoğrafı paylaşıldı.

A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşarak, fotoğrafın altına "İmparator" notunu düştü.

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3 YORUM GİRİŞ YAP
  • turko33 22.12.2017 08:53:09
    1

    oooo kanlılar biraraya geldi al birini vur ötekine onu çekme bunu çek

  • BEYHUDE1977 22.12.2017 09:59:08
    2

    paratorsan eğer...gör kalecmizdeki eksikliği...taffarel gidince performansı düştü mavralaranıa inanma..tafarel varken bu adam bir sezonda toplam 50 gol yedi ve bunbun en az yarısı kendi hatası..yan top sıfır düz top sıfır..çıkar hatalı çıkmaz hatalı..bıktık artık senelerdir...totnham 80 verdi real 120 barca da devrede..bilmem ne..saçmalıklarına inanma...bunu serbest bırakkimse almaz..senelerdir soluyrm bu kaleciye güven olmaz..olmuoyrda...888.389. kez soluyorum kalemizi kurtarmadan galatsryıumızı kurtaramayız.. bu adamın yediği hatalı golleri yerli bir kaleci yeseydi biz ona futbolu bıraktırırdık...

  • Bully_Back 22.12.2017 15:30:57
    3

    Beyhude hanım, herhalde işimiz gücümüz yok, her GS haberinin altına 999.999 kez söylüyorum diye Muslera yazıları yazınız. Buraya her gün yazacağınıza gidin web siteleri için içerik yazın, para kazanın. Yoksa kimse sizi burada dinlemiyor ve lafınıza kulak asmıyor Beyhude hanım.

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