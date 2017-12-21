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Fatih Terim Galatasaray'da!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim oldu! Terim, Sarı-Kırmızılı kulüple anlaşmaya vardığını sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweet'le duyurdu...

22 Aralık 2017, Cuma 13:02

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Fatih Terim Galatasaray'da!
Igor Tudor'un ayrılmasının ardından Galatasaray'ın teknik direktörü efsane isim Fatih Terim oldu... Terim, Galatasaray'la anlaşmaya vardığını bizzat kendisi duyurdu. Deneyimli hoca, kişisel Twitter hesabı üzerinden Galatasaray'ın hesabını etiketleyerek, "Nerede kalmıştık?" ifadesini kullandı...

Rekor ilgi

Terim'in Galatasaray'a döndüğü tweet'i rekor retweet ve beğeni sayılarına ulaştı. Paylaşımı sadece bir saat içerisinde 100 binden fazla kullanıcı retweet ederken 150 binden fazla kullanıcı ise beğendi.

KAP'a bildirildi

Sarı-Kırmızılı kulüp, Fatih Terim'le görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi. KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Öte yandan deneyimli hocanın bugün öğle saatlerinde kendisini yeniden Galatasaray'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.




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9 YORUM GİRİŞ YAP
  • imparatorTerim44 21.12.2017 23:06:21
    1

    Allah Kerim Fatih terim haydi bismillah

  • altugmaldo 21.12.2017 23:37:48
    2

    Adam olmaz gs.... yazik

  • karapence17 22.12.2017 00:45:00
    3

    gs liler takım değil adam tutuyor ve bu sefer maç kaybettiğinde t.d istifa da diyemeyecekler :D

  • Etikol 22.12.2017 01:03:35
    4

    Hayırlı olsun. Her GS. lıdestek olmalı ve bu yılki şampiyonluk ıskalanmamalı.

  • okannnn5 22.12.2017 03:20:56
    5

    Korku başa bela ?? kuşlar düşünsün

  • Rasihun72 22.12.2017 10:01:49
    6

    Nerede mi kalmıştık? En son İzmir-Alaçatı'da, Selahattin Abinin yanında kalmıştık :-D

  • cfatihb 22.12.2017 11:09:21
    7

    Çok Eglenceli bu gsliler. ImparaTUDOR dediler uc hafta sonra defolTUDOR dediler simdide alacati imparatoru geldi

  • tiftik 22.12.2017 11:51:55
    8

    Birileri demiş ki öldü şimdi de yazsınlar İMPARATOR geri döndü. Titreyin !

  • Rasihun72 22.12.2017 12:09:52
    9

    im'PARA'tor

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    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
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      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

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