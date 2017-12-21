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Eskişehirspor-Adanaspor maç sonucu: 1-2

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Adanaspor deplasmanda Eskişehirspor’u 2-1 mağlup etti.

23 Aralık 2017, Cumartesi 22:45

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Eskişehirspor-Adanaspor maç sonucu: 1-2
Bolu deplasmanından ağır bir yenilgiyle dönen Eskişehirspor bir şok da evinde yaşadı. Kırmızı-Siyahlılar, zorlu karşılaşmada Adanaspor’a 2-1 yenildi. Semih Şentürk’ün ev sahibi adına perdeyi açtığı mücadelede sonucu Adanaspor adına Bahattin ve Oğuz Han belirledi. Eskişehirspor’da Semih Şentürk 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

12'nci dakikada Dorukhan'ın sağdan ortasında Semih Şentürk topu ağlara gönderdi: 1-0. 

31'inci dakikada gelişen Adanaspor atağında ceza alanında topla buluşan Bahattin sert vurdu, top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-1. 

47'nci dakikada Oğuz Han, ceza alanı dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.  

70'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Erkan Zengin'in sert şutunda top auta çıktı.

89'uncu dakikada rakibine sert giren Semih Şentürk ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maç, Adanaspor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 79 Fıratcan Üzüm), Dorukhan Toköz, Uğur İnceman (Dk. 67 Andaç Güleryüz), Erkan Zengin, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Semih Şentürk, Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler (Dk. 86 Muhammet Serdar Yazıcı)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Magaye (Dk. 74 Abdulaziz Solmaz), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 90+4 Sercan Kaya), Onur Akbay (Dk. 90+1 Ahmet Bahçıvan), Tevfik Altındağ, Renan Dınız, Renan Foguinho, Didi, Koman, Bahattin Köse
Goller: Dk. 11 Semih Şentürk (Eskişehirspor), Dk. 30 Bahattin Köse, Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Dorukhan Toköz, Dk. 48 Akaminko, Dk. 50 Hürriyet Gücer, Dk. 90+4 Kaan Kanak (Eskişehirspor), Dk. 29 Onur Akbay, Dk. 50 Tevfik Altındağ, Dk. 60 Bahattin Köse, Dk. 90+2 İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)


 




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