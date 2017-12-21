Eczacıbaşı VitrA, finalde!

Kupa Voley yarı final mücadelesinde Galatasaray’ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, finale yükselen ilk takım oldu.Derbide, kaptan Jordan Larson 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tijana Boskovic 18 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. Eczacıbaşılı oyuncular ve teknik ekip galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.Turuncu beyazlıların finaldeki rakibi Fenerbahçe- Vakıfbank karşılaşmasının galibi olacak. 24 Aralık Pazar günü, saat 16:30’da başlayacak final maçı, Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.Başkent Voleybol Salonuİlhami Şenyurt, Nurper Özbar.Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Hande, Adams, Ezgi, Güldeniz.Kosheleva, Jack, Gamze, Rabadzhieva, Aslı, Neslihan, Gizem (L), Nursevil, Ruseva, İlkin, Cansu.3-1 (25-19,25-17,16-25,26-24)103 dakika (27,23,22,31)