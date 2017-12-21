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Cenk Tosun'da müthiş iddia!

İngiliz Talksport sitesi, Crystal Palace’ın Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Cenk Tosun için Beşiktaş’ın kapısını bir kez daha çaldığını iddia etti. Sezon başındaki 13 milyon Pound’luk teklifi geri çevrilen Londra ekibinin, ara dönem için önerisini 18 milyon Pound’a çıkardığı ancak yine geri çevrildiği öne sürüldü.

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Cenk Tosun'da müthiş iddia!
Siyah-Beyazlılar’da bu sezon sergilediği başarılı performansla kariyerinde zirve yapan Cenk Tosun, devlerin transfer radarına girmişti. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde attığı birbirinden şık gollerle dünya basınına damgasını vuran 26 yaşındaki futbolcunun peşine, birçok İngiliz kulübü takılmıştı.

Sezon başında yaptığı 13 milyon Pound’luk (66.5 milyon TL) teklifi, ‘taksitli ödeme’ önerisi sebebiyle reddedilen Crystal Palace’ın ara transfer dönemi için de Kara Kartal’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

İngiltere’nin saygın internet sitelerinden Talksport’un haberine göre Crystal Palace, Cenk’i ara transfer döneminde renklerine bağlayabilmek için 18 milyon Pound’luk (92 milyon TL) teklifle Beşiktaş’ın kapısını bir kez daha çaldı. Ancak Siyah-Beyazlı yönetimin, bu dev teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

‘Bırakmam’ demişti

Cenk Tosun için peş peşe gelen tekliflerin ardından Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş’le bir görüşme gerçekleştirmişti. Başkan’ın, “Cenk Tosun için çok yüksek teklifler var. Görüşünüz nedir? Değerlendirmeye alalım mı?” sözlerine Güneş, “Hem lig hem de Avrupa’da önemli hedeflerimiz var. Takımımızın en önemli oyuncusunu sezonun ortasında göndermek bize zarar verir. Benim fikrim ara dönemde bırakmamak olur” cevabını vermişti. Bu görüşme sonrasında Orman; Newcastle United, Crystal Palace ve Everton’un önerilerini geri çevirmişti.

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    3- 1
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23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
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  • K. Karabük
      -  
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25 Aralık 2017 Pazartesi

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4 Beşiktaş 17 30
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5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
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