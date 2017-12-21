Beşiktaş'tan yakın takip!

Siyah-Beyazlılar, önceki gün Münih’e çıkarma yaparak Bayern Münih-Dortmund maçını Allianz Arena’da izledi.Ekipte; Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş, yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi yer aldı. Başkan Fikret Orman, Bayern Münih ’in 2-1 kazandığı mücadelenin devre arasında Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenigge ile bir araya gelerek bir sohbet gerçekleştirdi.