Barcelona'dan Coutinho’ya 150 milyon Euro

’da yoluna namağlup devam eden ve liderlik koltuğunda oturan, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Katalan temsilcisi, Neymar’ı 222 milyon Euro’luk bedelle PSG’ye göndermesinin ardından Brezilyalı yıldızın yeriniile doldurmak istemiş ancak Liverpool ile anlaşamamıştı. İngiliz ekibi,için 130 milyon Euro’ya yakın teklifi reddetmiş ve Barça,’yi kadrosuna katmıştı.Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen Sport Gazetesi ise Katalan devinin, Brezilyalı futbolcu için tekrardan devreye girdiğini ve ocak ayında 150 milyon Euro’luk bir teklifle Kırmızılar’ın kapısını çalacağını iddia etti. Yıldız futbolcuya da 5 sene için toplamda 60 milyon Euro verileceği konuşuluyor.