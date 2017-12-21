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Barcelona'dan Coutinho’ya 150 milyon Euro

Barcelona, sezon başında da çok istediği Philippe Coutinho’yu ocak ayında kadrosuna katmak için ikinci hamlesini de yaptı. Bu kez Liverpool’a 150 milyon Euro (680 milyon TL) teklif edildi

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Barcelona'dan Coutinho’ya 150 milyon Euro
İspanya La Liga’da yoluna namağlup devam eden ve liderlik koltuğunda oturan Barcelona, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Katalan temsilcisi, Neymar’ı 222 milyon Euro’luk bedelle PSG’ye göndermesinin ardından Brezilyalı yıldızın yerini Philippe Coutinho ile doldurmak istemiş ancak Liverpool ile anlaşamamıştı. İngiliz ekibi, Coutinho için 130 milyon Euro’ya yakın teklifi reddetmiş ve Barça, Ousmane Dembele’yi kadrosuna katmıştı. 

Görüşmeler başlayacak...

Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen Sport Gazetesi ise Katalan devinin, Brezilyalı futbolcu için tekrardan devreye girdiğini ve ocak ayında 150 milyon Euro’luk bir teklifle Kırmızılar’ın kapısını çalacağını iddia etti. Yıldız futbolcuya da 5 sene için toplamda 60 milyon Euro verileceği konuşuluyor.




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

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    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
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      -  
    Medipol Başakşehir
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      -  
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25 Aralık 2017 Pazartesi

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    Akhisar Bld.
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1 Fenerbahçe 17 33
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3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
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