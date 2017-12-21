Asrın projesi!

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vegibi dünya devlerini satın alan, birçok takımın ana sponsoru olan, son olarak da Süper Lig’in yayın haklarını satın alan Katarlılar, Türkiye pazarında kalıcı olmakta kararlı. Akdeniz’i futbol cenneti yapmayı planlayan ve bu işi bir ülke politikası haline de getiren Katar’ın önde gelen şirketleri, ligimizin marka değerini artıracak yatırımlara hız verdi. Kısa süre önce, Başakşehir’in yayıncı kuruluşun da sahibi olan kurumla temasta olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Katarlılar’ın aklı sadece İstanbul’un devlerine taş çıkaran ekipte değil.Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor da artık Katarlılar’ın gündeminde başrolde. İki ülkenin gelişen ticari ve stratejik ortaklıklarının da bu projelerde büyük rol oynadığı biliniyor. En kısa zamanda Akdeniz’in Süper Lig’deki 2 önemli temsilcisini satın almak isteyen şirketler, yapacakları sportif hamlelerle Süper Lig yarışına yeni bir boyut getirmek, destekledikleri hem Müslüman hem de bir ayağı Avrupa’da olan takımlarla başarıya koşmak arzusunda. Hedefin bir sonraki boyutu ise 4 büyükler!Görüşmelerde şirket yöneticilerinin öne çıkardığı en önemli unsur ise harcanacak olan rakamlarda sınır olmaması. Böylece hem devler dışındaki takımların üzerindeki borç yükleri eriyecek hem de yeni sezonlarda her ekiple mücadele edebilecek seviyede transfer bütçeleri oluşacak. Böylece ligimizin dünya üzerindeki izlenme oranını da artırmak isteyen Katarlılar, yeni sezon öncesinde adı geçen kulüplerle final görüşmelerini yapacak.