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Asrın projesi!

Dünya futbolunda birçok dev kulüp ve lige yatırım yapan Katarlılar, Türkiye’yi gözüne kestirdi. Akdeniz sahillerini bir futbol cenneti yapmak isteyen yatırımcıların, Başakşehir’in ardından Aytemiz Alanya ve Antalyaspor’u satın almak için de önemli mesafe alındığı öğrenildi. Asıl hedefte ise ligin devleri var.

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Asrın projesi!
PSG ve Manchester City gibi dünya devlerini satın alan, birçok takımın ana sponsoru olan, son olarak da Süper Lig’in yayın haklarını satın alan Katarlılar, Türkiye pazarında kalıcı olmakta kararlı. Akdeniz’i futbol cenneti yapmayı planlayan ve bu işi bir ülke politikası haline de getiren Katar’ın önde gelen şirketleri, ligimizin marka değerini artıracak yatırımlara hız verdi. Kısa süre önce, Başakşehir’in yayıncı kuruluşun da sahibi olan kurumla temasta olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Katarlılar’ın aklı sadece İstanbul’un devlerine taş çıkaran ekipte değil.

Hem Müslüman hem Avrupalı

Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor da artık Katarlılar’ın gündeminde başrolde. İki ülkenin gelişen ticari ve stratejik ortaklıklarının da bu projelerde büyük rol oynadığı biliniyor. En kısa zamanda Akdeniz’in Süper Lig’deki 2 önemli temsilcisini satın almak isteyen şirketler, yapacakları sportif hamlelerle Süper Lig yarışına yeni bir boyut getirmek, destekledikleri hem Müslüman hem de bir ayağı Avrupa’da olan takımlarla başarıya koşmak arzusunda. Hedefin bir sonraki boyutu ise 4 büyükler!

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Yıldızda sınır yok!

Görüşmelerde şirket yöneticilerinin öne çıkardığı en önemli unsur ise harcanacak olan rakamlarda sınır olmaması. Böylece hem devler dışındaki takımların üzerindeki borç yükleri eriyecek hem de yeni sezonlarda her ekiple mücadele edebilecek seviyede transfer bütçeleri oluşacak. Böylece ligimizin dünya üzerindeki izlenme oranını da artırmak isteyen Katarlılar, yeni sezon öncesinde adı geçen kulüplerle final görüşmelerini yapacak.

Serdar Dinçbaylı
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1 YORUM GİRİŞ YAP
  • aldebaran33 22.12.2017 09:00:26
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    Allah aşkına Mersin idman yurdu nu satın alsınlar.

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17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
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