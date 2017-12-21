Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 17. hafta açılış karşılaşmasında Antalyaspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.13. dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Emre Akbaba kaleyi düşünerek kavisli bir şut gönderdi. Top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.21. dakikada Emre Güral'ın kısa pasıyla topla buluşan Deniz Kadah ceza sahası dışı sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Sert şutu kaleci Haydar Yılmaz iki hamlede kontrol etti.22. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Wagner Love ile 1-0 öne geçti. Ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topla ilerleyen Emre Akbaba uzun pasını Vagner Love ile buluşturdu. Topla ceza sahası içine giren Wagner Love meşin yuvarlağı önce soluna çekti, ardından sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.28. dakikada Lamine Gassama'nın sağ kanattan attığı kısa pasla ceza sahası içinde buluşan Junior Fernandes, kaleye sert bir şut çekti. Ancak, top savunma oyuncusuna çarpıp kornere gitti.32. dakikada Antalyaspor, Emre Güral ile skora eşitliği getirdi. El Kabir'in kısa pasıyla buluşan Emre Güral topla ilerledi. Ceza sahası yayının hemen önünden sol ayağıyla yerden sert bir şut çeken Emre Güral meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.İlk yarı 1-1 sona erdi.51. dakikada orta alandan gelişen atakta topla ilerleyen Sakıb Aytaç ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktasının hemen önünde topa hareketlenen Deniz Kadah bekletmeden topa gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1.56. dakikada Emre Güral'ın pasıyla topla buluşan El Kabir ceza sahası içine girip topu kaleye gönderdi. Top kaleci kaleci Haydar Yılmaz'ın yüzüne çarpıp kornere gitti.60. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sakıb Aytaç topu kaleye gönderdi. Kaleci Haydar Yılmaz topu tokatladı. Kısa düşen topu takip eden El Kabir altıpas önünden kaleye şutunu çekti. Meşin yuvarlak Giorgos Tzavellas'a çarpıp kornere gitti.68. dakikada orta alandan aldığı kısa pasla buluşan El Kabir topa kaleyi cepheden gören uzak bir noktadan şut çekti. Topu kaleci Haydar Yılmaz tokatlayarak kornere gönderdi.73. dakikada, sol kanattan gelişen atakta El Kabir topla ilerleyerek ceza sahasına ortaladı. Topa hareketlenen Deniz Kadah'ın kafa vuruşunu kaleci Haydar Yılmaz kornere tokatladı.82. dakikada sol kanatta kısa pasla topla buluşan Sakıb Aytaç ceza sahası içine girip altıpasın hemen solundan kaleye şutunu çekti. Top kaleci Haydar Yılmaz'dan döndü. Dönen topa Maicon dokundu, ancak top dışarı çıktı.84. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine topla giren Deniz Kadah kaleye şutunu çekmek istedi. Ancak kısa düşen topla buluşan Emre Güral bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 3-1.Karşılaşmayı Antalyaspor 3-1 kazandı.: Antalya: Serkan Çınar (xx), Süleyman Özay (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx): Ferhat Kaplan (xx)- Nazım Sangare (xxx) , Chico (xx), Diego (xxx), Sakıb Aytaç (xxx), Charles (xx)(Dk.79 Yekta Kurtuluş), Vainqueur (xx)(Dk.88 Harun), Maicon (xx), Deniz Kadah (xxx), El Kabir (xxx), Emre Güral (xxx)(Dk.90 Musa Nizam)Haydar Yılmaz (xx)- Gassama (xx)(Dk.61 Cenk Ahmet x), Fofana (xx), Tzavellas (xx), Nsakala (xx), Maniatis (xx)(Dk.79 Emre Nefiz), Taha Yalçıner (xx), Efecan Karaca (xx), Emre Akbaba (xx), Junior Fernandes (xx)(Dk.61 Yusuf Serdar x), Vagner Love (xxx): Dk.22 Wagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk.32-84 Emre Güral, Dk.51 Deniz Kadah (Antalyaspor)Nazım Sangare, El Kabir, Deniz Kadah, Emre Güral, Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), Efecan Karaca, Wagner Love (Aytemiz Alanyaspor)