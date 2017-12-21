  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Adana Demirspor-Ankaragücü maç sonucu: 2-1

TFF 1'inci Lig'in 17'inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, kendi evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

23 Aralık 2017, Cumartesi 22:48

  • - A
  • + A
Adana Demirspor-Ankaragücü maç sonucu: 2-1
Tam 12 maçtır bileği bükülmeyen Ankaragücü’nün serisi Adana’da son buldu. İsmail Kartal’ın öğrencileri öne geçtiği maçta rakibine 2-1’le boyun eğdi. Kaybetmesine rağmen sezonun ilk yarısını lider kapatmayı garantileyen Başkent ekibi, devreye 34 puanla girdi. Lalawele ve Batuhan’ın golleriyle rakibini dize getiren Güney ekibi ise 20 puana ulaşarak Play-Off potasına bir adım daha yaklaştı.

6'ncı dakikada serbest vuruşta Erdem'in ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Alihan, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:0-1 

19'uncu dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Atabey'in vuruşu kaleci Korcan'dan döndü. 

26'ncı dakikada Savaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

29'ncu dakikada sağ kanattan kaleye sert vuran Erhan'ın topu üstten az farkla auta gitti.

38'inci dakikada ceza sahası dışından Erdem'in şutunu kaleci İsmail güçlükle kontrol altına aldı.

40'ncı dakikada rakiplerini çalımlayan Tambe, ceza sahası dışından sert vurdu, top çok az farkla yandan auta çıktı.

43'üncü dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Batuhan'ın topla buluşturduğu Savaş'ın vuruşunda kaleci topu kontrol etti.

45+1'inci dakikada Lalawele'nin pasında ceza sahası çizgisi önünde sert vuran Savaş'ın şutu az farkla yandan auta çıktı.

68'nci dakikada ceza sahası çizgisi üstünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem'in kaleye gönderdiği top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

72'nci dakikada Atabey'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla Lalalewele ağlarla buluşturdu: 1-1

84'üncü dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Putsila'nın kaleye gönderdiği topa üstten auta çıktı.

90+5'inci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambelde Atabey'önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu ancak hakem pozisyonda penaltı kararı verip golü iptal etti.

90+6'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Batuhan, topu kaleye gönderdi:2-1

Karşılaşma 2-1 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. 

Adana Demirspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Ceyhun Sesigüzel
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Lingane, Lalawele (Dk. 86 Mendy), Savaş Yılmaz (Dk. 46 Tolgahan Çiçek), Yiğit İncedemir (Dk. 89 Adil Demirbağ), Atabey Çiçek, Tambe
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Putsila, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak (Dk. 51 Dieng), Kenan Özer (Dk. 89 Enes Kubat)
Goller: Dk. 6 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 72 Lalawele, Dk. 90+5 Batuhan İşçiler (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 39 Batuhan İşçiler, Dk. 44 Erhan Kartal, Dk. 80 Tambe (Adana Demirspor), Dk. 57 Putsila, Dk 90+4 Gençer Cansev (MKE Ankaragücü)


 




0 YORUM GİRİŞ YAP
(ÖZET) Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan cevabı
Beşiktaş'ta Negredo-Quaresma gerginliği sürüyor
Negredo'da son dakika!
Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!
Rıdvan Dilmen'e göre maçın kırılma anı! (Sivasspor-Beşiktaş)
ÖZET Sivasspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1
Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır ''come to Beşiktaş!''
Beşiktaş'ın verilmeyen golü ofsayt mı? (Sivasspor-Beşiktaş)
Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 0-3
Fatih Terim döneminde yapılan transferler
Vida resmen Beşiktaş'ta
Fenerbahçe'de Pastore planı
Beşiktaş'a Fellaini müjdesi!
Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!
Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »