Adana Demirspor-Ankaragücü maç sonucu: 2-1

Tam 12 maçtır bileği bükülmeyen Ankaragücü’nün serisi Adana’da son buldu. İsmail Kartal’ın öğrencileri öne geçtiği maçta rakibine 2-1’le boyun eğdi. Kaybetmesine rağmen sezonun ilk yarısını lider kapatmayı garantileyen Başkent ekibi, devreye 34 puanla girdi. Lalawele ve Batuhan’ın golleriyle rakibini dize getiren Güney ekibi ise 20 puana ulaşarak Play-Off potasına bir adım daha yaklaştı.6'ncı dakikada serbest vuruşta Erdem'in ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Alihan, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:0-119'uncu dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Atabey'in vuruşu kaleci Korcan'dan döndü.26'ncı dakikada Savaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.29'ncu dakikada sağ kanattan kaleye sert vuran Erhan'ın topu üstten az farkla auta gitti.38'inci dakikada ceza sahası dışından Erdem'in şutunu kaleci İsmail güçlükle kontrol altına aldı.40'ncı dakikada rakiplerini çalımlayan Tambe, ceza sahası dışından sert vurdu, top çok az farkla yandan auta çıktı.43'üncü dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Batuhan'ın topla buluşturduğu Savaş'ın vuruşunda kaleci topu kontrol etti.45+1'inci dakikada Lalawele'nin pasında ceza sahası çizgisi önünde sert vuran Savaş'ın şutu az farkla yandan auta çıktı.68'nci dakikada ceza sahası çizgisi üstünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem'in kaleye gönderdiği top savunmaya çarpıp kornere çıktı.72'nci dakikada Atabey'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla Lalalewele ağlarla buluşturdu: 1-184'üncü dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Putsila'nın kaleye gönderdiği topa üstten auta çıktı.90+5'inci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambelde Atabey'önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu ancak hakem pozisyonda penaltı kararı verip golü iptal etti.90+6'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Batuhan, topu kaleye gönderdi:2-1Karşılaşma 2-1 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.: 5 Ocak Fatih Terim: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Ceyhun Sesigüzel: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Lingane, Lalawele (Dk. 86 Mendy), Savaş Yılmaz (Dk. 46 Tolgahan Çiçek), Yiğit İncedemir (Dk. 89 Adil Demirbağ), Atabey Çiçek, TambeKorcan Çelikay, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Putsila, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak (Dk. 51 Dieng), Kenan Özer (Dk. 89 Enes Kubat): Dk. 6 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 72 Lalawele, Dk. 90+5 Batuhan İşçiler (Penaltıdan) (Adana Demirspor)Dk. 25 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 39 Batuhan İşçiler, Dk. 44 Erhan Kartal, Dk. 80 Tambe (Adana Demirspor), Dk. 57 Putsila, Dk 90+4 Gençer Cansev (MKE Ankaragücü)