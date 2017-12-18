  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Erkekler Hentbol Süper Lig'de Serik ile Adıyaman Belediye Spor berabere kaldı

Erkekler Hentbol Süper Lig'de Serik Belediyespor ile Adıyaman Belediye Spor Kulübü 29-29 berabere kaldı. Maçın son anlarında sahaya inen Adıyaman taraftarlarına polis müdahale etti.

23 Aralık 2017, Cumartesi 19:56

  • - A
  • + A
Erkekler Hentbol Süper Lig'de Serik ile Adıyaman Belediye Spor berabere kaldı
Erkekler Hentbol Süper Lig'de Serik Belediyespor ile Adıyaman Belediye Spor Kulübü, Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Maçın ilk yarısını 17-12 önde kapatan Serik Belediyespor, ikinci yarının son dakikalarına kadar üstünlüğünü sürdürdü. Son dakikalara da 29-27 önde giren Serik üstünlüğünü koruyamadı. Adıyaman temsilcisi üst üste bulduğu sayılarla skoru 29-29'a getirdi.

Adıyaman Belediye Spor Kulübü'nün son anlarda kazandığı 7 metre atışını Serik kalecisi Maksudov kurtardı. Kalecinin yaptığı sevinç gösterisine tepki gösteren bir grup Adıyaman Belediye Spor Kulübü taraftarı sahaya yabancı madde attı. Ardından bazı taraftarlar sahaya indi. Polisin müdahale ettiği taraftarlar yatıştırıldıktan sonra tribünler boşaltıldı.

Maçın kalan 1 dakikalık bölümünde her iki takım da gol bulamayınca maç 29-29 sona erdi.




0 YORUM GİRİŞ YAP
(ÖZET) Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan cevabı
Beşiktaş'ta Negredo-Quaresma gerginliği sürüyor
Negredo'da son dakika!
Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!
Rıdvan Dilmen'e göre maçın kırılma anı! (Sivasspor-Beşiktaş)
ÖZET Sivasspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1
Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır ''come to Beşiktaş!''
Beşiktaş'ın verilmeyen golü ofsayt mı? (Sivasspor-Beşiktaş)
Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 0-3
Fatih Terim döneminde yapılan transferler
Vida resmen Beşiktaş'ta
Fenerbahçe'de Pastore planı
Beşiktaş'a Fellaini müjdesi!
Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!
Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »