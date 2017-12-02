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Yılmaz Vural'dan derbi yorumu: Tudor'un yerinde olsam...

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Yılmaz Vural, derbiyi değerlendirdi: Beşiktaş'ın silahı fazla, Tudor'un yerinde olsam saldırırım.

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Yılmaz Vural'dan derbi yorumu: Tudor'un yerinde olsam...
Süper Lig'in 14. haftası Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne olacak. Yılın maçı olan bu dev derbiyi Türk futbolunun tecrübeli ismi Yılmaz Vural değerlendirdi. 

İşte Yılmaz Vural'ın derbi yorumu

Bu derbi bana Galatasaray Fenerbahçe maçını hatırlatıyor. Ev sahibi Galatasaray, futbol yorumcuları ve sporseverler tarafından (Ve bence de) favori gösteriliyordu. Ama maç berabere bitti. 10 kişi kalmış Galatasaray, uzatmaları da göz önünde bulundurursak Fenerbahçe'ye yenilebilirdi. Galatasaray, aslında yorumcuları da yanılttı. Bugüne dönecek olursak bu sefer de Beşiktaş kağıt üzerinde favori gözüküyor. Siyah-beyazlılar uygulama ve takım performansı olarak favori olmasına rağmen Galatasaray'ın 6 puan gerisinde. Beşiktaş'ın oyun anlamında Galatasaray'ın önünde olduğu gerçeği yadsınamaz. Kendi saha ve seyircisi önünde, inanılmaz bir atmosferde derbinin favorisinin Beşiktaş olması sürpriz değil. 
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BEŞİKTAŞ'IN EN ÖNEMLİ ŞANSI 

Beşiktaş, kazanmak zorunda ve yenilgi demoralize eder. Puan anlamında muhakkak kazanması gerekiyor. Kazanamazsa puan farkı çoğalacak ve şampiyonluk şansı git gide azalacak. Şu bir gerçek; Beşiktaş seyircisiyle, teknik adamıyla, futbolcusuyla Galatasaray'a zor bir maç yaşatacak. Çünkü kaybetmek demek şampiyonluk yarışında geride kalmak demek. Galatasaray'a gelince... 
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COŞKULU BİR GALATASARAY OLMAZ 

Igor Tudor'un, takımını sezon başındaki gibi atak ve coşkulu oynatacağını düşünmüyorum. Evinde gümbür gümbür oynayan Galatasaray, Fenerbahçe maçında kısır ve kontrollü bir futbola mahkum olmuştu. Bence Galatasaray, Beşiktaş karşısında, "Ben kaybetmeyeyim, kazanırsam ne âlâ" bir yapıda olacak. Çünkü Tudor bu derbiyi de kaybederse problem yaşayacağını ve 'Terim' ismini duyacağını biliyor. Bununla birlikte Tudor'un yerinde olsam, kora kor mücadele eder, saldırır ve kazanmak için oynarım. Neden? Kazanırsam 9 puanlık farkla şampiyonluğun en önemli adayını zora sokmuş olurum. 

BOZAN TAKIMLARA OYNAYAMADI 

Beşiktaş'ın sıkıntısı, kendisini bozan takımlara karşı başarılı olamaması. Oynayan takımlara karşı daha başarılı oldular. Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Herkes kazanmaya oynadı ama Beşiktaş kazandı. Hem kontratak oynayabilecek çabuk oyunculara sahip hem set hücumda etkili silahları var; Lens, Quaresma, Talisca, Cenk gibi. Dolayısıyla takımları iyi analiz eden ve bu analize tepkilerini iyi koyan bir takım Beşiktaş. Sonuçta Beşiktaş ya da Galatasaray yener demek gafletinde bulunmamak lazım. Futbol yoksunu ülkemizde inşallah iyi bir maç izleriz. İnsanların buna ihtiyacı var. 

Kaynak: Sözcü
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02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
    0- 0
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
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      -  
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  • Fenerbahçe
      -  
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04 Aralık 2017 Pazartesi

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      -  
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