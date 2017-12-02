Real Madrid: 83 - Kızılyıldız: 87

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 10. haftasında Kızılyıldız, deplasmanda Real Madrid’i 87-83 mağlup etti.Madrid’deki Wizink Center’da oynanan müsabakanın ilk periyodu 24-19 Real Madrid üstünlüğüyle geçildi. Devreyi ise Kızılyıldız 46-39 önde kapattı.Maçın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan Kızılyıldız, bu periyodu 67-58 üstünlükle tamamladı. Kızılyıldız, müsabakadan 87-83 galip ayrıldı.Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayı atan Real Madridli Luka Doncic oldu.