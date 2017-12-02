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Rafael Benitez: ''Chelsea'yi ben kurtardım.''

Newcastle United menajeri Rafael Benitez, Chelsea'deki günlerine yönelik açıklamalarda bulundu. İspanyol menajer, Londra ekibini kendisinin kurtardığını iddia etti.

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Rafael Benitez: ''Chelsea'yi ben kurtardım.''
Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak olan Newcastle United'da menajer Rafael Benitez, maç öncesi ilginç açıklamalarda bulundu.

2012-2013 sezonunda Chelsea'nin menajerliğini üstlenen deneyimli teknik adam, o dönem takımıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etmiş ve ligi de üçüncü sırada bitirmişti.

Chelsea başkanı Roman Abramovich'in kendisini takımı kurtarması için göreve getirdiğini belirten Benitez, başlangıçta koydukları hedeflerin tamamına ulaşmalarına rağmen taraftar protestoları yüzünden görevine devam edemediğini söyledi.

Sahibi Mike Ashley tarafından satışa çıkarılan Newcastle'ın başına 2015-2016 sezonunun başında geçen Benitez, Chelsea ile oynayacakları maçla birlikte Stamford Bridge'in çimlerine ayrıldıktan sonra ilk kez ayak basacak.




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