Rafael Benitez: ''Chelsea'yi ben kurtardım.''

Premier Lig'in 15. haftasında deplasmandaile karşılaşacak olan'da menajer, maç öncesi ilginç açıklamalarda bulundu.2012-2013 sezonunda Chelsea'nin menajerliğini üstlenen deneyimli teknik adam, o dönem takımıyla birlikteşampiyonluğu elde etmiş ve ligi de üçüncü sırada bitirmişti.Chelsea başkanı'in kendisini takımı kurtarması için göreve getirdiğini belirten Benitez, başlangıçta koydukları hedeflerin tamamına ulaşmalarına rağmen taraftar protestoları yüzünden görevine devam edemediğini söyledi.Sahibitarafından satışa çıkarılan Newcastle'ın başına 2015-2016 sezonunun başında geçen Benitez, Chelsea ile oynayacakları maçla birlikte'in çimlerine ayrıldıktan sonra ilk kez ayak basacak.