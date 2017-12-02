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Penaltı canavarı Beto

Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, bu sezon üçüncü penaltısını kurtarmayı başardı. 

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Penaltı canavarı Beto
Süper Lig'de Karabükspor'u tek golle geçen ve haftayı kayıpsız kapatan Göztepe'de, Portekizli kaleci Beto bir kez daha penaltı kurtarmayı başardı. 

Üçüncü penaltısını kurtaran 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Göztepe'nin aleyhine verilen bütün penaltılarda kalesini gole kapatmayı bildi. 

Sezon başında Sporting'den transfer edilen Portekiz Milli Takımı'nın oyuncusu Beto, bu sezon oynanan 4 karşılaşmayı gol yemeden bitirme başarısı gösterdi.

DHA




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3 Göztepe 14 24
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9 Demir Grup Sivasspor 13 19
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