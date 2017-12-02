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Panathinaikos-Unicaja Malaga maç sonucu:82-71

THY EuroLeague’de Panathinaikos sahasında ağırladığı Unicaja Malaga’yı 82-71 yenerek galibiyet sayısını 7’ye çıkardı.

02 Aralık 2017, Cumartesi 01:00

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Panathinaikos-Unicaja Malaga maç sonucu:82-71
Unicaja Malaga; James Augustine ve McCallum'un basketleriyle maça 0-4 ile başladı. Panathinaikos rakibine cevap vererek 7:08 kala 5-4'ü yakaladı. İki takımın karşılıklı basketleriyle ilk 5 dakikalık bölüm de 9-9 geçildi. Gist'in etkili oyunuyla 6-0 seri yakalayan Panathinaikos 1:45 kala 15-9'u yakaladı. Bu kez kalan bölümde Musli ve Nedovic ile etkili olan Malaga, periyodu 16-15 bitirmeyi başardı.

Gist ve Rivers ile basketler bulan Unicaja Malaga, 8:30 kala 21-15 üstünlüğü yakaladı. 5:50 kala Malaga gösterdiği reaksiyonla skoru 24-23'e getirdi. 3:29 kala da Augustine ve Milosavljevic'in sayılarıyla Malaga, 28-31'lik üstünlüğü yakaladı. Carlos Suarez ile son bölümde sayılar bulan Malaga, 32-35 ilk yarı önde kapattı.

Gist ve Calathes ile sayılar bularak üçüncü çeyreğe başlayan Panathinaikos, 6:11 kala 42-41 öne geçmeyi başardı. 2:19 kala Unicaja Malaga, Carlos Suarez'in sayılarıyla tekrar 50-51'lik üstünlüğü yakaladı. Son bölüm karşılıklı basketlerle geçti ve periyot 54-54 sona erdi.

Son çeyrekte bir sayı  geriye düşen Panathinaikos, 11-0’lık seri ile skoru 68-58’e getirdi. Farkı 5 sayıya indiren Malaga karşısında 5-0'lık seri ile 79-69’u bulan evsahibi ekip maçı da 82-71 kazandı.

Panathinaikos’ta James Gist 17 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, Nick Calathes 16 sayı, 12 asist, 3 ribaunt ile takımlarının galibiyete uzanmasına yardımcı oldular.

 




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