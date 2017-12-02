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Okan Buruk: 1 gol atsaydık çok farklı olacaktı

Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor’la 0-0 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor’un teknik direktörü Okan Buruk, "1 gol atsaydık çok farklı olacaktı, atamadık." dedi.

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Okan Buruk: 1 gol atsaydık çok farklı olacaktı
Buruk, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, özellikle iç sahada genellikle gündüz maçları oynadıklarını, kendi evlerinde bir sonraki müsabakanın da gündüz olduğunu hatırlattı.

Gündüz maçlarına adaptasyonun zor olduğunu vurgulayan Buruk, şöyle konuştu:

"Gündüz maçı olması nedeniyle hakemin de adaptasyon sorunu yaşadığını gördük. Saat 2 maçları bize cezalandırma gibi oluyor. Tekrar 2’de oynayacağız. Neden bizim oynadığımızı bilmiyorum. Planlamada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. İnşallah ikinci yarı değişir."

Buruk, maça ofansif bir kadroyla başlamalarına rağmen pozisyona giremediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Rakibimiz çok iyi kapattı. Direkt oyunu seçtiler, top bize geçtiğinde de çok iyi kapattılar. Kapanmaya, üreterek doğru bir cevap veremedik. Uzun zamandır kazanamayan bir takım olarak öz güven eksikliği gördük. Maçın geneline baktığımızda iki takım da kazanabilirdi. Çok fazla faul düdüğü çalındı. Bu kadar faulün çalındığı ortamda maçın oynanması da zordu. Son dakikada uzaktan gelen top Caner’in eline çarptı, belki penaltı verilebilirdi. Rakip 10 kişi kalabilirdi, bize de penaltı verilebilirdi. 1 gol atsaydık çok farklı olacaktı, atamadık."

Evkur Yeni Malatyaspor cephesi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, iki takım için de önemli bir müsabakanın ve iyi bir 90 dakikanın geride kaldığını ifade etti.

Gol pozisyonları bulmalarına rağmen diğer maçlarda olduğu gibi değerlendiremediklerini belirten Bulut, "Gol atamama şanssızlığımızı eninde sonunda kıracağız. Az pozisyon veriyoruz. Rakibimiz
bugün 2 gol pozisyonuna girdi." dedi.

Bulut, maçın son bölümünde ceza alanı içinde Caner Osmanpaşa’nın eline topun çarptığı pozisyonun penaltı olduğunu savunarak, "İlk yarıda benzer pozisyonda Cissokho’ya kart verildi. Hakem de hata yapacak, futbolcular da hocalar da. Futbol hatalar oyunu fazla bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu.

AA




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