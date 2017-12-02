Napoli-Juventus maç sonucu: 0-1

İtalya Serie A'nın 15. hafta mücadelesinde Juventus deplasmanda Napoli karşısında 1-0 galip geldi ve çok değerli üç puanı cebine koydu.Napoli'nin eski oyuncu Gonzalo Higuain'in attığı golle 1-0 kazanan Juventus böylece puan farkını 1'e indirdi.uventus karşısında 1-0 kaybeden Napoli böylece bu sezon Serie A'da ilk kez kaybetti. Napoli böylece 26 maç sonra ligde kaybederken sahasında 1997'den beri ilk kez Juventus karşısında gol atamadan maç bitirdi.Arjantinli oyuncu Higuain eski takımı Napoli karşısında çıktığı beşinci maçta 5.kez gol sevinci yaşadı. Higuain 2015-16 sezonundan Napoli forması altında 36 golle Serie A rekorlarından birini kırmış ve gol kralı olmuştu.