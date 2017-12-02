Muratbey Uşak: 67 - Gaziantep Basketbol : 75

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında, deplasmanda’ı 75-67 yendi.İlk dakikalarda hücumda daha etkili olan ev sahibi ekip 5. dakikayı 12-6 önde geçti. İlerleyen dakikalarda maçta dengeyi sağlayan Gaziantep Basketbol son saniyelerde bulduğu basketle ilk çeyreği 20-19 üstün bitirdi.İkinci periyotta Muratbey Uşak pota altından etkili olmaya çalışırken, konuk ekip dışarıdan atışlarla sayı aradı. 15. dakika 31-28 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle geçildi. Muratbey Uşak, Solomon’un son saniye basketiyle devreyi 38-36 önde tamamladı.Üçüncü çeyrekte dışarıdan etkili olan konuk ekip, Can Uğur Öğüt ile üst üste basketler buldu. Karşılaşmanın 27. dakikası Muratbey Uşak’ın 46-45 üstünlüğüyle geçildi. Savunmada iki takım da sert oynarken üçüncü çeyrek 52-52 sona erdi.Son periyotta maçta üstünlüğü sağlayan Gaziantep Basketbol, 35. dakikayı 65-59 önde geçti. Konuk ekip kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak mücadeleyi 75-67 kazandı.Muratbey Uşak'tave15'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarkenda maçı 11 sayıyla tamamladı.Gaziantep Basketbol'da19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken15,14 sayıyla maçı tamamladılar.