MKE Ankaragücü: 2 - Ümraniyespor: 1

Ankara 19 MayısÖzgür Yankaya, Hakan Yemişken, Mustafa SavranlarKorcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Gençer Cansev, Mehmet Sak (Dk. 81 Ferhat Kiraz), Arif Morkaya, Sedat Ağçay, Putsila (Dk. 84 Yusuf Abdioğlu), Kenan Özer, Doka (Dk. 75 İlhan Parlak), KehindeBurak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, Bulut Kaya (Dk. 61 Cleyton), İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 82 Serdar Özbayraktar), Drole, Rangelov (Dk. 53 Emircan Altıntaş)Dk. 20 Drole (Ümraniyespor), Dk. 48 Appindangoye (Kendi kalesine), Dk. 58 Kenan Özer (MKE Ankaragücü)Dk. 25 Kenan Özer, Dk. 41 Alihan Kubalas, Dk. 59 Mehmet Sak, Dk. 66 Gençer Cansev, Dk. 87 Kehinde ve Sedat Ağçay, Dk. 90+1 Korcan Çelikay (MKE Ankaragücü), Dk. 33 Mehmet Sedef, Dk. 38 İbrahim Akdağ, Dk. 65 Vasilogiannis, Dk. 67 Appindangoye (Ümraniyespor)12. dakikada Drole'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vasiloginnis’in vuruşunda kaleci Korcan sağına yatarak topu kontrol etti.20. dakikada Rangelov’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen yükselen Drole'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-133. dakikada Kenan’ın sağ kanattan ortasında topa savunmadan sekerek Putsila’nın önünde kaldı. Putsila’nın gelişine vurduğu şutta top kaleci Burak’ta kaldı.34. dakikada Erdem’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Gençer’in kafa vuruşu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.48. dakikada Kenan’ın şutunda top Ümraniyespor savunmasında Appindangoye’ye çarparak ağlara gitti. 1-158. dakikada Ümraniyespor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Putsila topu kaparak pasını Kenan'a aktardı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-170. dakikada Cleyton’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Drole’nin şutu direğin dibinden dışarı çıktı.AA