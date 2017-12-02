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Marat Safin günümüz tenisini eleştirdi

Eski Rus tenisçi Marat Safin, günümüz tenisine yönelik birtakım eleştiriler getirdi. Safin, Roger Federer ve Rafael Nadal'ın erkekler tenisini hâlâ domine ediyor oluşunu tuhaf olarak niteledi. 

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Marat Safin günümüz tenisini eleştirdi
Eski Rus tenisçi Marat Safin, İngiliz Independent gazetesine verdiği mülakatta tenis dünyasına yönelik birtakım eleştirilerde bulundu. 2009'da emekliye ayrılan dünya klasmanının eski 1 numarası, Roger Federer ve Rafael Nadal'ın bu yılki performansları üzerinden günümüz tenisini değerlendirirken oldukça ilginç açıklamalar yaptı.

Bu sezon dört Grand Slam turnuvasını aralarında paylaşan Federer ve Nadal'ın ATP Turu'nu domine etmesinin erkekler tenisi açısından ciddi bir soruna işaret ettiğini söyleyen Safin, hâlihazırda alttan gelen genç bir yetenek göremediğini de sözlerine ekledi.

2000'de Amerika Açık, 2005'te de Avustralya Açık'ı kazanan Rus raket, "Eskiden oyuncular 16, 17 veya 18 yaşlarında şampiyon olurlardı. Şimdi ise profesyonellik yaşı 25'e kadar çıkmış duruma. Açıkçası bu durum nedenini bilemiyorum." ifadelerini kullandı.




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