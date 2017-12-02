Marat Safin günümüz tenisini eleştirdi

Eski Rus tenisçi, İngilizgazetesine verdiği mülakatta tenis dünyasına yönelik birtakım eleştirilerde bulundu. 2009'da emekliye ayrılan dünya klasmanının eski 1 numarası,ve'ın bu yılki performansları üzerinden günümüz tenisini değerlendirirken oldukça ilginç açıklamalar yaptı.Bu sezon dörtturnuvasını aralarında paylaşan Federer ve Nadal'ınTuru'nu domine etmesinin erkekler tenisi açısından ciddi bir soruna işaret ettiğini söyleyen Safin, hâlihazırda alttan gelen genç bir yetenek göremediğini de sözlerine ekledi.2000'de, 2005'te de'ı kazanan Rus raket, "Eskiden oyuncular 16, 17 veya 18 yaşlarında şampiyon olurlardı. Şimdi ise profesyonellik yaşı 25'e kadar çıkmış duruma. Açıkçası bu durum nedenini bilemiyorum." ifadelerini kullandı.