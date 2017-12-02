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Konyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'de 14. hafta maçında Atiker Konyaspor ile Bursaspor 3 puan mücadelesi verecek. Peki, Konyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Peki, Konyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

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Konyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig’de Bursaspor deplasmanda Atiker Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu zorlu randevu öncesi Bursaspor’un rakibine üstünlüğü dikkat çekiyor. Zorlu randevuda Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Cevdet Kömürcüoğlu üstelenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Bursaspor'un üstünlüğü var...

Konyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...

İki ekip Süper Lig’de daha önce 28 kez karşılaştı. Bu maçlarda Bursaspor 12 galibiyet elde ederken, 8 mücadelede ise beraberlikle sonuçlandı. Diğer 8 maçta ise Atiker Konyaspor’un yüzü güldü. Bursaspor’un Konya ekibine karşı kazandığı 12 galibiyetin yalnızca 2’si deplasmanda geldi.

Biri formda diğeri düşüşte... 

Her iki takımın son maçlarına bakıldığında ise Bursaspor’un daha formda olduğu görülüyor. Bursaspor,  ligdeki son 6 maçında mağlubiyet yüzü görmezken bu maçların 3’ünü kazandı, 3’ünde ise berabere kaldı. Bursaspor böylelikle oynadığı 9 lig maçının ardından 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış oldu. Atiker Konyaspor ise son 7 lig maçında sadece 1 kez kazandı. Bu süreçte sadece 2 puan toplayan ev sahibi ekip, 4 mücadeleyi ise kaybetti.

Bursaspor'un eksiği çok...

Bursaspor’da eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Son olarak William Troost-Ekong da sakatlanırken, tecrübeli oyuncu bu maçta forma giyemeyecek. Ekong’un yanı sıra Harun Tekin, Mikel Agu, Yusuf Erdoğan, Onur Atasayar, Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal da Bursaspor’un eksik oyuncuları arasında yer alıyor.




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
    0- 0
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
    0- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    0- 0
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
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      -  
    Antalyaspor
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Göztepe 14 24
4 Fenerbahçe 13 23
GENİŞLET
5 Beşiktaş 13 23
6 Kayserispor 13 23
7 Bursaspor 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Teleset Mob. Akhisarspor 14 19
11 Kasımpaşa 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 14 16
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 14 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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