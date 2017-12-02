Konyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

’dedeplasmandaile kozlarını paylaşacak. Bu zorlu randevu öncesi Bursaspor’un rakibine üstünlüğü dikkat çekiyor. Zorlu randevuda Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Cevdet Kömürcüoğlu üstelenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Bursaspor'un üstünlüğü var...Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve’de başlayacak.1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...İki ekip Süper Lig’de daha önce 28 kez karşılaştı. Bu maçlarda Bursaspor 12 galibiyet elde ederken, 8 mücadelede ise beraberlikle sonuçlandı. Diğer 8 maçta ise Atiker Konyaspor’un yüzü güldü. Bursaspor’un Konya ekibine karşı kazandığı 12 galibiyetin yalnızca 2’si deplasmanda geldi.Her iki takımın son maçlarına bakıldığında ise Bursaspor’un daha formda olduğu görülüyor. Bursaspor, ligdeki son 6 maçında mağlubiyet yüzü görmezken bu maçların 3’ünü kazandı, 3’ünde ise berabere kaldı. Bursaspor böylelikle oynadığı 9 lig maçının ardından 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış oldu. Atiker Konyaspor ise son 7 lig maçında sadece 1 kez kazandı. Bu süreçte sadece 2 puan toplayan ev sahibi ekip, 4 mücadeleyi ise kaybetti.Bursaspor’da eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Son olarak William Troost-Ekong da sakatlanırken, tecrübeli oyuncu bu maçta forma giyemeyecek. Ekong’un yanı sıra Harun Tekin, Mikel Agu, Yusuf Erdoğan, Onur Atasayar, Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal da Bursaspor’un eksik oyuncuları arasında yer alıyor.