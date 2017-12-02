Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka’yı 75-72 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, kaliteli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.Cebeci Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, yoğun bir tempodan geçtiklerini ve milli takım arasından sonra yeniden oyun ritmini yakalamaları gerektiğini belirtti.FIBA Avrupa Kupası’nda ve ligde önemli maçlara çıkacaklarını aktaran Ertuğrul Erdoğan, "Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçını kaybettikten sonra toparlanıp, böyle kaliteli bir takımı yenmek zordu. Üçüncü çeyrekte çok sıkıntılı anlar yaşadık. Karşılaşmanın son periyodunda doğru işler yaptık ve kazandık. Kazandığımız için mutluyum. Basketbolumuzu geliştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Darüşşafaka’nın başantrenörü David Blatt ise aldıkları galibiyetten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u tebrik ettiğini dile getirerek, "Zor bir maçtı. Maçı kazanma şansını yakaladık fakat değerlendiremedik. Takımdaki en iyi 2 oyuncumuz yoktu ama diğer arkadaşlar da iyi mücadele ortaya koydu." diye konuştu.