Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas 3 - 1 Nilüfer Belediyespor

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, sahasında Nilüfer Belediyespor’u 3-1 yendi.Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, Ceren Kestirengöz’ün sayıları sonrası teknik molayı 12-4 önde kapattı. Etkili servis atan İstanbul temsilcisi, rakibinin farkı kapatma çabasına rağmen seti 25-23 kazandı.İkinci sette oyunun üstünlüğünü Nilüfer Belediyespor eline aldı. Buijs’in smaçları ile teknik molaya 12-10 önde giren konuk takım, seti de 25-18 kazanarak skoru 1-1’e getirdi.Üçüncü sette teknik molayı 12-11 önde geçen Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, seti 25-18 alarak maçta 2-1 üstünlük sağladı.Dördüncü sette teknik molayı 12-9 önde geçen Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Jana Kulan ve Ceren Kestirengöz’ün köşelerden ürettiği sayılarla seti 25-17, maçı da 3-1 kazandı.AA