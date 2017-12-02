Jurgen Klopp'tan Philippe Coutinho iddialarına yanıt

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Barcelona Philippe Coutinho'da ısrarcı

'nın adeta yılan hikayesine dönentransferi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Katalan devinin ocak ayında kadrosuna katmak istediği Liverpoollu oyuncuya yönelik iddialar, son olarak da kulübün menajeri'a soruldu.Konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirten Alman menajer, muhabirlere "Zira İspanyol gazetelerinde zaten buna yönelik pek çok hikaye var." şeklinde çıkıştı.Barcelona'ya yakınlığıyla bilinengazetesi, dünkü sayısında Katalan devinin Coutinho için'a 145 milyon euro teklif edeceğini yazmıştı.