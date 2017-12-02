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İsmail Kartal: Cuma namazından sonra koç kestik

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Durup dururken oyunlarım sakatlanmaya başladı. Biz de bunun için Cuma namazından sonra koç kestik” dedi.

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İsmail Kartal: Cuma namazından sonra koç kestik
TFF 1. Lig 14. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü sahasında lider Ümraniyespor’u konuk etti. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 2-1 kazanarak liderliğe oturdu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, “Son 5 gündür takımda inanılmaz bir stres vardı. Bu stresi atmak için çok uğraştık. Stres ilk yarıdaki oyunumuza da yansıdı. Bir kere geldiler gol attılar. İkinci yarıya çıkmadan oyuncularımla toplantı yaptım ve biz gibi Ankaragücü gibi oynamalıyız dedim. Kendi evimizde oynuyoruz ama niye bu kadar düşüyoruz diye kramponları değiştirmelerini istedim. Kaybedersek canınız sağ olsun dedim. Yapmamız gereken bir iki şey vardı. Rakibi baskı altına alıp hata yapacaklarını biliyorduk. Bunları oyuncularım en iyi şekilde uyguladı. Öne geçtikten sonra baskı kurdular bizde geriyi sağlama alıp skoru korumak istedik. Taktik anlamda oyuncularım söylediğim her şeyi yaptı. Bu galibiyeti büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yakın zamanda güzel şeyler olacak merak etmeyin”

“Ankara’nın iş adamları bu kulübe destek versinler” diyen Kartal, “Bu kulüp Başkentin tarihi takımı. Sonuna kadar gideceğiz taraftarımız sabretsin ve bize güvensinler. Ankaragücü’nü bu sene hak ettiği yere getireceğiz inşallah. Yakın zamanda güzel şeyler olacak merak etmeyin. Yoldan geliyoruz, yola gidiyoruz. Bu yolun sonu nereye gider Rabbim bilir. Durup dururken oyuncularım sakatlanmaya başladı. Biz de Cuma namazından sonra koç kestik” şeklinde konuştu.




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