Igor Tudor: Takımımdan iyi performans bekliyorum

Galatasaray'ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.Tudor, şunları söyledi:"Kaliteli rakibe karşı oynayacağız. Umarım güzel bir maç olur. Takımımdan iyi performans bekliyorum. Hem ofansif, hem de defansif anlamda iyi oynamalıyız."