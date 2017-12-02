Gençlerbirliği-Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. 5 haftadır kazanamayan Gençlerbirliği rakibini yenerek kötü gidişini bitirmek istiyor. 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 2 maçtır kazanamayan Sivasspor ise başkent deplasmanında galibiyet peşinde olacak.te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de...Kırmızı-siyahlılarda tedavilerine devam edilen Luccas Claro, Serdar Özkan, Marko Milinkovic, Halil İbrahim Pehlivan ve Nihat Şahin, maçta forma giyemeyecek.Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de 23. kez puan mücadelesine çıkacak. Sivasspor’a karşı 4 galibiyet alabilen, 7 kez berabere kalan Gençlerbirliği, 11 maçta ise mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 21 gol attı, 29 gol yedi.Başkent ekibi, kırmızı-beyazlı rakibini Ankara’da 11 maçta konuk etti. Taraftarına 2 maçta galibiyet sevinci yaşatan Gençlerbirliği, 5 karşılaşmada mağlup oldu. Taraflar arasında 4 maç da eşitlikle sonuçlanırken, kırmızı-siyahlılar 10, Sivasspor 13 gol attı.