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Galatasaray yönetimine eleştiri: Oturan 3 futbolcu 30 milyon TL alıyor!

Galatasaray Kongre üyesi Ahmet Özdoğan, altyapı şubelerinde radikal değişikliklerin olmasını gerektiğini söyleyerek yönetimi şu sözlerle eleştirdi: Oturan 3 futbolcu 30 milyon TL alıyor. Amatörlere harcanan 3 yıllık para ile aynı.

02 Aralık 2017, Cumartesi 13:29

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Galatasaray yönetimine eleştiri: Oturan 3 futbolcu 30 milyon TL alıyor!
Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu'nda basketbol ve voleybol şubelerinde radikal değişikliklerin şart olduğunu belirten Ahmet Özdoğan, "Bu kongre sizin eseriniz sizin önünüzde saygıyla eğiliyorum. Mart ayındaki bütçe sizin sayenizde kabul edildi. Şimdi neler oldu bir bakalım Sayın Divan Kurulu başkanlığı çok hassas. Bazı konuşmaları dinlerlerse haksızlık yapıp yapmadığının kararını verirler umarım.  Bütçeler bir kuruluş felsefesi ile hazırlanır. Mahali ligde olalım diye değil global ligde oynayalım diye kuruldu. Bizim şuan bütçemiz global olmak için mi, evde ki hesap çarşıya uymuyor neden uymuyor. 2015'ten beri görevde olan başkan basketbolda eksi 90 milyon TL. Bu bütçe kabul edilirse zararım 25 milyon TL. Basketbolda şampiyonluktan kim ümitli. Voleybolda son üç yılda zarar 42 milyon TL. Bu bütçe kabul edilirse 17 Milyon TL borç eklenecek. Amatör sporlar, basketbol, voleybol ayrılınca 34 Milyon TL. Amatör şubeler çıkarsa müzede bir şey kalmaz. Basketbol'da 2015 yılında AŞ kurulmalıydı. Voleybol AŞ kurulmalıydı. Basketbolun 20 Milyon TL, Voleybolun 3 Milyon TL ürettiğini görüyoruz. Oradaki yöneticiler ekstrasını kendi cebinden ödeyecekler. 160 Milyon TL para harcanmış. Bu bir zarardır. Bu 160 Milyon için bankalara gidip kredi alıyoruz. Oturan üç futbolcu 30 Milyon TL alıyor. Amatörlere harcanan üç yıllık para ile aynı. Basketbol ve voleybol için radikal değişiklikler şart" dedi.
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"TUDOR TARTIŞMASINI BİZ BAŞLATMADIK"

Tudor tartışmasını kendilerinin başlatmadıklarını belirten Ahmet Özdoğan, "21 Ekim 2015 12-13 ayda otel bitecek dedi bitti ama açamadık. Talipleri hazır 100 Milyon borcu ödeyeceğiz, kira gelirimiz olacak dedi. Turizm sezonunun iyi olmasını bekliyoruz. Bunu bilemeyiz. Otel gibi neden inşa ettik orayı. Farklı alternatifli inşa edilemez miydi? Galatasaray Adası'na aynı başkan 2015'te söz verdi. Daha iyi bir ada olacak. şuan hiç birimiz adaya giremiyoruz. Biz Galatasaray olarak adayı yıktık. Geldik Kalamış'a tek sosyal mekanımız orası. 2016 - 2017 hep zarar  ama 2014'te kar edilmiş. Bir bütçe düşünün bütçede reklam geliri olarak 34 milyon Lira yazsın revizede 4 Milyon olsun. Bizim Riva'mız, Florya'mız gidiyor. Bizim canımız yanıyor, paramız gidiyor.  Biz ucuza para bulamıyoruz ve zarar ediyoruz. Radikal kararlar almalıyız. Finansal giderlerimiz azalıyor, artıyor deniliyor. 2017 finansal gider 42 Milyon TL.  Revizede 80 Milyon TL. Bireysel finansal borç 444 Milyon TL. Eylül 2017'de. 75 Milyon, borçlanma değilse geri çeksinler madem. Anlayışımızı değiştirmemiz lazım" diye konuştu.

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)
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