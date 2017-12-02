Fikret Orman'dan flaş sözler: Federasyon geçmiş 30 sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nindi!

Süper Lig
'de bugün Vodafone Park
'ta dev maçta Beşiktaş
ve Galatasaray
sahne alacak. Bu karşılaşma öncesinde siyah beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman
, flaş sözler sarf etti.
İşte Fikret Orman'ın Hürriyet Gazetesi'ne verdiği o röportaj:
Bu sezon ihtirasınızda bir azalma var sanki? Geçen sezonki gibi kamuoyunu yönlendirmiyorsunuz. Sezon başındaki kupa maçı etkiledi mi?
Sıfır. Hırsımızda hiçbir azalma yok. Birincisi Avrupa’da da Şampiyonlar Ligi’nde oynayan takımların lig performansı genel olarak düşük. Şampiyonlar Ligi sonrası bizim için zor oluyor, konsantrasyon açısından. Bir de Beşiktaş vitrin takımı olunca karşısındaki takımlar ve hocalar, fazla derecede konsantre oluyorlar. Çok müdafaa ağırlıklı oynuyorlar. Hakemler de özellikle bu sene çok kötü. Son Malatya maçında da yüzde 100 penaltıyı vermedi. Verse 2-3-4 olur. Ama Akhisar maçında da verdi. Kaçtı. Her maçta her penaltı maçı kazandım demek değil.
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"TAKDİR EDİLEN ŞAMPİYONUZ"
TFF yönetimi için ‘Beşiktaş Federasyonu’ diyenler var. Bu iddialara ne diyeceksiniz?
Onun için her maçta lime limeyiz!
Beşiktaş algısını kırmak için mi yapıyorlar?
Şimdi bir şey söyleyeceksin, savunma yapacaksın? Reza Zarrab
’ın paraları ne oldu? Sen bir şey söylüyorsun. “Beşiktaş kibirli”... Hep bir suçlama üzerine... “Beşiktaşlıların Federasyonu”...
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Geçmiş 30 sene G.Saraylıların, F.Bahçelillerindi.. Yani o zaman kimse ses çıkartmadı da... Şimdi Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyon oldu ve eze eze şampiyon oldu; bileğinin hakkıyla şampiyon oldu. Herkesin gözü önünde takdir edilerek şampiyon olan bir kulüp olarak şimdi mi şey oldu?
Peki... UEFA Başkanı da Beşiktaşlı... Onun için Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıktık. Bu mu yani?
"AMAÇ SADECE PARA DEĞİL"
Ekonomik olarak kulübü nasıl çeviriyorsunuz?
Geçmişe göre gelirlerimiz çok arttı. Beşiktaş, Türkiye’deki en büyük stat geliri bizde. Rakiplerin çok üstündeyiz. G.Saray’ın fiyatları bizimkinin üçte birinden az. Biz en ucuz bileti 1350’ye satıyoruz onlar 450’ye. Fark çok. Türkiye’nin en büyük forma sponsor gelirine sahibiz. En büyük ürün satışı yapan kurumuz. Tek Şampiyonlar Ligi gelirine sahip kulübüz.
İki senedir Şampiyonlar Ligi’ndesiniz. Gelecek sezon da orada olmak çok önemli ki bu iki yılın tecrübesi işe yarasın...
Şampiyon bitirmek istiyoruz. Süleyman Ağabey başkanken ilk defa üst üste 3 kez şampiyon olmuştuk. Benim de hocanın da kariyeri açısından da futbolcuların kariyeri açısından da önemli. Futbol sadece para kazanmak için değil, apoletler de vardır alınmak istenen.
"ŞENOL AĞABEY DE, BEN DE BU GAZLARA GELMEYİZ"
Güneş sezon sonu milli takıma giderse, B planınız var mı?
İki senelik sözleşmemiz var. Benim de görev sürem o kadar. Aday olursam o günkü şartlarda konuşuruz. Futbolda hiç öyle uzun dönemler yoktur. En uzun zaman 3 maçtır! Şenol Ağabey’in de benim de tecrübem, bu gazları yiyecek şeyde değil. Şu an milli takımın bir hocası var.
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"BEŞİKTAŞ HERKESİ MUTLU EDİYOR"
Milli Takım-Güneş olayında iş ‘vatan-millet aşkı”na gelirse...
Beşiktaş da vatan millet... Ay yıldızı temsil eden bir kurum. Şampiyonlar Ligi’ndeki başarı ülkemizi seven her insanı mutlu ediyor.
"EVET, 3. KEZ ŞAMPİYON OLMAMIZ İSTENMİYOR!"
“Stadımız yokken bir sempati vardı. Geçen sezon stat açılınca daha zorlandık. Bu sezon daha başlamadan ‘kibir’ diye propaganda başladı. Ne kibri? ‘Oyuncusunu alıp kenarda oturturuz’ mu demişiz?
Sezon başında ‘Üst üste 3 kez şampiyon olmamız istenmiyor” demiştiniz. Bu ruh haliniz değişti mi?
Hayır değişmedi. Aynen devam ediyor. Çünkü çok gözüküyor. Eskiden Beşiktaş’ın stadının olmamasından ötürü bir sempati vardı. Geçen sezon daha zorlandık. Stat açıldı falan. Bu sezon daha başlamadan yeni bir propagandayla başladık: Kibir! Kibri kim yapar? Başkan yapar. Var mı bir kibir açıklaması? Yok. Kibirli bir açıklama nasıl olur?
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"KİMİ KÜÇÜMSEDİK Kİ?"
İşte dersiniz ki “
Bizim marka değerimiz çok yüksek, diğer kulüplerin yok”
. Bunu başka başkanlar söylüyordu zamanında. Bizim böyle bir açıklamamız var mı? Yok. Rakiplerimizi küçümser bir açıklamamız var mı? Hayır. “Alıp oyuncusunu bench’te oturturuz” dedik mi? Hayır! Hiçbir zaman böyle ifadelerimiz olmadı. Hocalarımızın oldu, oyuncularımızın oldu mu? Olmadı. Bunlar algı oluşturmaydı.
"KULÜPLER BİRLİĞİ’NE ARTIK GİTMEYECEĞİM"
Kulüpler Birliği Vakfı’na karşı ilan edilmemiş bir protestonuz mu var?
Yok, niye olsun.
Ancak Dursun Özbek, başkan olduğundan bu yana toplantılara gitmiyorsunuz...
Orası başkanlar seviyesinde temsil edilen bir yer. Bir kulüp (F.Bahçe) hariç herkes başkan düzeyinde temsil ediliyor kaç yıldır. O kulübün asbaşkanı, birliğin ikinci başkanlığına gelince söylediğim aynı şey... Ben katılmayacağım bundan sonra da... Asbaşkanımız Deniz Atalay
katılacak.
"FIRAT’IN BİZE ŞANSI TUTMUYOR"
Fikret Orman, maçın hakemi Fırat Aydınus’a da şans dilerken “Beşiktaş maçlarına şansı çok tutmuyor. İnşallah bu kez tutar” dedi.
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Güneş ilk kez ilk devrede ‘tamam mı devam mı’ derbisine çıkıyor. ‘Kaybederseniz havlu atar’ yorumuna ne diyorsunuz?
Katılmıyorum. Her sonuç olabilir. G.Saray da çok kuvvetli olmasa lider olmaz. Ama Beşiktaş açısından ölüm kalım maçı değil. Bundan sonra ne maçlar var. Kaybettiğimiz takımlara bakın! Gençlerbirliği’ne yenildik yani. Daha önümüzde çok maç var. Ah yandık bittik diyecek bir şey yok. Kadro ve teknik heyet olarak çok güçlüyüz. Türkiye’deki maaş ve ödeme dengesi açısından da en iyi takımız. Oyunculara geçmişten gelen bir borcumuz yok.
"GOLLÜ GEÇER"
Galatasaray derbisinin sonucu ne olur? Bol gollü mü geçer?
İyi olur. İnşallah gollü geçer, bizim açımızdan iyi bir skorla geçer. Son iki maçı sıfır sıfır geçtik. Hakem Fırat Aydınus’a bir şey söyleyeyim. Beşiktaş maçlarına şansı çok tutmuyor. İnşallah tutar. Allah ona hakem şansı versin. Dursun Başkan’ı güzel şekilde ağırlayacağız.Bakın hiç tansiyon yok. Bu benden ve Dursun Başkan’dan kaynaklanıyor.
"ORMAN’DAN ZARRAB ELEŞTİRİLERİNE CEVAP: BİR LOCA İLE NE OLUR Kİ?"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ABD’de yargılanan Reza Zarrab’a loca satışına dair eleştirilere yanıt vererek, “Reza Zarrab ne yapabilir, Beşiktaş’tan loca alarak? Biri kombine alırken ‘Bunu hangi parayla alıyor’ diye GBT mi yapacağım” dedi.
ABD’deki Reza Zarrab davası nedeniyle sizin ona loca satışınız da yine gündeme geldi. “Şimdi ne diyecek Fikret Orman” diye soruluyor. Ne diyeceksiniz?
Beşiktaş,
halka açık. Biraz egzajere edelim işi. Yani loca satışı üzerinden ne olabilir? Doğan Grubu’na loca sattık, ne olabilir? Kenan Başaran
’a VIP’te koltuk sattık. Bunun bir arkası ne olabilir? En kötü senaryoyu kuralım. Birisi para veriyor, fatura kesiliyor. Ödemesi yapılıyor kuruma giriyor. İşte bunun arkasında neler var? Soru şu, ters soru: En abartarak, şeytanın avukatlığını yaparak, en kötü düşünce yönüne giderek, ne olabilir? Ne olabilir sorusunun cevabı yok?
"BANA SÖYLESİNLER"
Sizin “Gözlerinin içine baktım nasıl bir Beşiktaşlı olduğunu anladım” sözleriniz de çok tartışılmıştı...
Bu “Gözlerine baktım” dediğimizin işin özü şu. Zarrab ile ilk tanışmam stattaydı. Brugge
maçıydı. Üzerinde Beşiktaş forması vardı. “
Ben gözlerine baktım üzerinde forma vardı”
demedim o dönemde çünkü Beşiktaş ile Reza’yı şey yapıp, Beşiktaş’a zarar verilmek istenecek diye, dedim ki “Yok, baktım Beşiktaşlı”...
"GBT’YE Mi BAKAYIM?"
Halbuki gözleri değil, üstünde forma vardı. Benim üzerime gelindi. Ben de Beşiktaş’ın üzerine gelineceğine benim üzerime gelinsin çok da sıkıntı değil ama işin özü o. Reza Zarrab ne yapabilir, Beşiktaş’tan loca alarak? Buradan biri kombine alırken ben şimdi çağıracam onu, “Bunu hangi parayla ödüyor” diye GBT
mi yapacağım? Adamın parası var mı var, bunu almaya yeterli mi yeterli... Verdi mi parasını verdi. Veririm kombineyi. Beşiktaş’a şey yapmaya çalışıyorlar ama her seferinde de aynı şeyi söylüyorum: Kimse yemiyor! Yemesi için bir mevzu olmalı. Benimle de alakalı yalan şeyler anlatıyorlar. İşte Kanada
’da şirketleri var. Bunu bir belgesi, ismi olmaz mı? İsmi olan bir şirketse bir yere kayıtlıdır. Kayıtlıysa bir bilançosu vardır. Bunu biz de görelim ya!
"150 MİLYON EURO’LUK OYUNCU SATIŞI HEDEFLİYORUM"
45-50 milyon Euro’luk oyuncu sattım. Önümüzdeki 3 yılda da 150 milyon Euro’nun üzerinde oyuncu satmak istiyorum.
"STADI YAPMASAYDIK AYAĞA KALKAMAZDIK"
Stadı kim yaptı? Rakamlarla söyler misiniz?
Stadyum yaklaşık 400 milyon TL gibi bir masraf yaptı. Bununla beraber sponsorluk anlaşmaları var. Vodafone ile 15 yıllık anlaşma yaptık. Denizbank ile 1 milyon 400 bin dolarlık bir anlaşma var. Aktifbank ile de var. Ve Spor Toto ile de yıllık 5 milyondan 10 yıllık bir anlaşma var. Beşiktaş SPK denetiminde. Gizli saklı bir şey olması mümkün değil. 5 bin dolarlık bir fatura bile konu olur. Fahiş fiyatlı bir şey yok ortada. Spor Toto senelik 5 milyonluk iken Denizbank’ın da ödediği 5.5 milyon lira yıllık. Stadı yapmasaydık Beşiktaş’ı ayağa kaldıramazdık.
Vodafone, “Siz seçimi kazanırsanız bu anlaşma geçerlidir” diye üzerime madde koydu. Kırılma noktasıydı bu.
"SEÇİM GÜNDEMİ YOK"
2019’da bırakma ihtimalinden söz ettiğnizde “Borç yüzünden gidecek” diyenler oluyor. Öyle mi?
Beşiktaş’a gelen gitmesini bilecek. 3. dönem de aday olduğumu kabul edersek de o zaman da şöyle oldu da bu oldu diyecekler. Eski manşetleri hatırlıyorum: “Başkan el koydu, oyunculara para verdi”. Bizden hiç “Başkan el koydu” haberleri duyuyor musunuz?