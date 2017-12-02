Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.Asbaşkanlar Ali Yıldırım, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü takip ettiler. Can Bartu Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde başlayan antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmaları ve çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.Bu arada antrenman öncesi Yalova'dan minik taraftarlar teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA