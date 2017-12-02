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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kararı!

Brezilya’da arayışlarda bulunan sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefini sol bek olarak belirlerken, Mehmet Ekici’nin 4. kez adale problemi yaşamasının ardından bir de orta saha arayışına girdi.

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kararı!
Fenerbahçe’de transfer çalışmalarıda başladı. Brezilya’da arayışlarda bulunan sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefini sol bek olarak belirlerken, Mehmet Ekici’nin 4. kez adale problemi yaşamasının ardından bir de orta saha arayışına girdi.
 
Bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen Ekici’nin sürekli sakatlanması sonrası yönetim yeni bir 8 numarayı da kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli idareciler, sakatlıkları sona ermeyen futbolcunun toparlanmasının zor olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Skorer
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2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

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      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
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    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
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      -  
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10 Kasımpaşa 13 18
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12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
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