EuroLeague'de haftanın MVP'leri belli oldu





Turkish Airlines EuroLeague'de 10. maçların MVP ödülü sahiplerini buldu. Bu hafta ödülü iki isim paylaştı.CSKA Moskova'nın Fransız yıldızı, Barcelona karşısında 18 sayı, 11 asist, 30 verimlilik puanıyla MVP ödülünün sahiplerinden biri oldu.Ödülü paylaşan diğer isim ise Unicaja Malaga karşısında 17 sayı, 11 ribaunt ile 30 verimlilik puanı elde eden Panathinaikos'un Amerikalı oyuncusuoldu.