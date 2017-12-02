Eray Balcı'nın Adana at yarış tahminleri

KOZBEYİ VE ARUV BALA RİSK EDİLEBİLİR...

2 Aralık Cumartesi. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.YEDİLİ GANYAN/PLASE: Zayıf programda yedili ganyan oyununa iştirak edecek olan dostlarımız EREN EFENDİ'yi tek yazabilirler.Yarış hayatının ilk koşusunda müthiş eşkaline hayran kaldığım SMOOTY yarışın başlangıcından sonuna kadar o görüntüsünün hakkını vermiş ve birinciyle arasında sadece 2 boy farkla üçüncülük elde etmişti. O günden bugüne geçen 11 günlük süreçte çok fazla değişen bir şey olmazsa bu tayın birincilik mücadelesinin içirişinde yer alan taylardan biri olacağını düşünüyorum. Çok iyi start çıkışıyla birlikte liderliğini aldığı koşuyu son 50 metrede rakiplerine teslim olarak dördüncülükle tamamlayan EYYÜPHAN yine 1 start avantajını elinde bulundurduğu koşuyu bu kez çıktığı gibi bitirebilir. İlk yarışı çok parlak olup sonrasında start aldığı dört koşudan hayal kırıklıkları ile ayrılan BLACK NIGHT çok inandığım taylardan biri olmamakla birlikte yarış tecrübesinin fazlalığıyla kuponuma ilave edeceğim isim olacaktır. Kaba kum pistin istikrarlı kısraklarından biri olan Tigris’in oğlu SAMRAVHAN şayet startı iyi alabilirse altılı ganyanın ilk ayağının tatlı sürprizini gerçekleştiren tay olabilir.Yaklaşık 3,5 aylık aradan sonra yarışlar görerek çok iyi duruma gelen iki isim BUZUL ve ANADOLUKAN öncelikli olmakla beraber, Lodos ve Pirsus arkasında elde ettiği üçüncülüğü sonrası KARA KANTOS ağırlıklı olarak çim pistte izlediğimiz kısraklardan biri olsa da yarış hayatının ilk birinciliğini bu pistte elde etmiş MAHREM yarış hayatının en önemli performanslarını bu pistte elde etmiş ÇAKIRCELEP aylar sonra tatminkar bir yarış koşan SİNGAPORE PRENSİ ve dönemin tay satışlarında 500 bin lira bedelle o yılın en pahalı ikinci tayı olarak satın alınan ancak bir türlü sınıfını bulamayan ÖZKARA sırasıyla kuponlarda şans görmelidir.Bu pistte start aldığı 12 koşunun dördünü kazanma başarısı gösteren TATVAN KIZILCA kendisi gibi yarışı önlerde kabullenmeyi seven Akdenizli ve Herrıng gibi rakiplerden etkilenmezse son kazandığı koşuda olduğu gibi yine hemcinslerini bulduğu koşudan birincilikle ayrılan kısrak olur. Bir süredir koşmuyor olsa da arka arkaya uzun galoplar yaparak hazırlandığı koşu, yarışın da yüksek tempolu gidecek olmasını değerlendirebileceğine inandığım SHERMAN OAKS en ciddi rakibi olur. Bu piste hiçte yabancı olmayan HERRING ve bütün bu isimlerin eksik koşması halinde SAHİBE favorinin rakipleri olur.Çok kolay kazandığı koşuda, aprantisinin ısrarla sağdan kullandığı kamçılar sonrası rakibinin geçiş koridorunu kapattığı gerekçesiyle (çok doğru bir kararla) ikinciliğe atılan KOZBEYİ ağırlıklı olarak uzun mesafeli koşularda başarı sağlamış rakipleri bulduğu koşunun en şanslı safkanı, günün de bankosu adayımdır. Tek ciddi rakibi, yeni ilgililerinde start sorunu giderilen ve bugün muhtemelen yüksek tempoda seyredecek olan yarış gidişatında sonlarda yapacağı ataklarla bütün rakiplerine üstünlük kurabilecek DİDİ KOÇİ (Büyük Adam) olur.Son 2-3 yarışlık performansları çok etkili olsa da hep geçilecek rakipler bulan KURYE daha önce birincilik elde ettiği aprantisi M.Manav idaresinde, daha denk rakipler yanında start alacağı koşuda favorimdir. Gidişat odaklı önlerde boş kalabileceği ihtimalinden BATINHAN favorin en ciddi rakibi olur.Star West , Last Point ve Manhattan Boy gibi kaba kum pistte elde ettiği başarılarla nam salmış isimlerin anne kardeşi olan ARUV BALA arka arkaya iki yarış kazanan Miche Macho Man ve geçen hafta maidene veda eden Tamid arkasında elde ettiği üçüncülük sonrası artan yarış tecrübesiyle az farklarla geçildiği rakiplerinin izinden yürüyen isim olabilir. Kuponlarını son ayağa taşımak isteyen okurlarımız bu tayı risk edebilirler. Rakipler; CAHİL ve ALEXANDRAPOLI olur.7-2-1-6///9-5-7-3-4-8-11///5-1-4-7///2---1///2-4///2----3-1