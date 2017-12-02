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Eduok’tan Fenerbahçe’ye gözdağı

Kasımpaşalı futbolcu Samuel Eduok, yarın Fenerbahçe ile yapacakları maçtan puanla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

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Eduok’tan Fenerbahçe’ye gözdağı
Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe karşılaşması, kariyeri ve hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadıköy’de iyi mücadele ettikleri takdirde güzel bir iş çıkaracaklarını belirten 23 yaşındaki hücum oyuncusu, "Fenerbahçe’ye çelme takabileceğimizi düşünüyorum. Futbolda her şey mümkün. İyi mücadele edersek ve kendimizi gösterebilirsek 3 puan alabiliriz. Fenerbahçe maçı için çok fazla endişe duymuyoruz. Üzerimizde herhangi bir baskı yok. En iyi bildiğimiz işi yapmaya çalışacağız, hocamızın da direktifleri doğrultusunda en iyi oyunumuzu oynayacağız. İstediklerimizi yapabilirsek, kazanabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son maçlarda bireysel performansının arttığını savunan Eduok, şunları kaydetti:

"Hem benim hem de takım için oldukça iyi bir süreç. Bu şekilde puanları ve maçları kazanmaya devam ediyoruz. Kazandığımız maçlar ve puanlar sayesinde lig sıralamasında üst taraflara yükseliyoruz. Bireysel olarak hedeflerim hep daha çok gol atabilmek. Hedefimiz, hocamızın da bize söylediği gibi ligi üst sıralarda, ilk beşin içerisinde bitirmek. Takımın hedefe ulaşmasında yardımcı olmak istiyorum."

Eduok, istikrarlı şekilde forma giyememesinin hatırlatılması üzerine ise, "Futbolda bazen böyle şeyler olabiliyor. Hocanın kendi seçimlerine saygı duymak zorundasınız. Benim yapmam gereken, kendime inanmak, çalışmayı aynı şekilde sürdürmek ve şans geldiğinde bunu en iyi şekilde kullanmak." yorumunu yaptı.

"Üç büyüklerde oynamak isterim"

Samuel Eduok, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynamak istediğini dile getirdi.

Büyük takımlarda forma giymenin her futbolcunun hayali olduğunu anlatan oyuncu, "Üç büyüklerde oynamak isterim. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımların yanı sıra İngiltere veya İspanya ligindeki ekiplerde de oynayabilmek her futbolcunun hayalidir. Ben de bunu isterim." diye konuştu.

Oynadığı her pozisyonda kendini rahat hissettiğini vurgulayan Nijeryalı futbolcu, "Tabi benim orjinal pozisyonum sol açık. Sağ tarafta veya ortada oynadığımda kendimi rahat hissediyorum. Şu anda Kasımpaşa ile üç yıllık bir kontratım var, bunlarla alakalı açıkçası çok fazla endişelenmiyorum. Burada iyi iş yapmam lazım. Takımın galip gelmesi için, elimden gelenin en iyisini vereceğim. Şu anda tek düşündüğüm şey bu." şeklinde görüşlerini aktardı.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ettiğini de ifade eden Samuel Eduok, siyah-beyazlılara Avrupa’da başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

AA




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