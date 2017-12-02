Dursun Özbek: Olağanüstü bir gelirimiz var!

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’nün'nda başladı.genel kurul divan başkanlığına seçildi. Seçim ardından saygı duruşu yapıldı veokundu. Son olarak ise gündem okundu., 2017 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun görüşülmesi, oylanması ve karara bağlanması ile ilgili olarak şöyle konuştu:Revize bütçe içinde en önemlilerini ve bilgilerinize iletilmesi için huzurunuzdayım. Değerli Galatasaraylılar, Sarıkaya’nın belirttiği gibi 2017 yılında tahmin edilemeyen para hareketleri oldu. Bu hareketleri net bir şekilde açıklama gereği duyduk. Yılsonu gelmeden size açıklamak istedik. 442 milyon TL olağanüstü bir gelir. Bu nedir, bunu izah etmeliyiz. Mali yapının düzelmesi için gayrimenkullerin değerlenmesi için bunu yaptık. Getirdiğimiz öneriyi onayladınız. Çalışmalarımız devam etti. Riva ve Florya'nın değeri 508.7 milyon TL idi. Geçen yıl genel kurulda Emlak Konut ile mevcut gayrimenkullerin geliştirilmesi, Galatasaray'a ne katkı yapacak belirttim. Riva için geliri yaklaşık 900 milyon TL olarak söyledim. Sonrasında Emlak Konut ihaleye çıktı. 1'inci olan firma ihaleden çıkınca 2'nci firma evraklarını tamamladı ve bazı taahhütlerde bulundu. Bu taahhüt eden firma Riva'da gereken inşaatı ve satışı yapmak üzere Galatasaray'a şu kadar bir ücret vaat ediyorum. Size Emlak Konut ve Galatasaray'a yaklaşık 900 Milyon TL gelir garantisi veriyoruz. Yüzde 80 Galatasaray'a diğeri Emlak Konut'a ait. 761 milyon TL'den Galatasaray'a 388 Milyon TL ile kendisine fon oluşturdu. 373 Milyon TL temlik edilebilir gelirimiz var. Emlak Konut'un projeleri garanti edilen gelirin bir iki kat fazla değeri olmuştur.Emlak Konut'tan 2 ve 3 katı gelir elde ediliyor. Riva Projesi beklentimizin daha üstünde bir gelir olacak. Bu değerler 2017'de bütçemizde yoktu. O nedenle bu revizyonu size açıklıyor ve onay bekliyoruz. Seçildiğim birinci günden itibaren son derece şeffafım ve en ufak bir konuyu bile size açıklamak için söz verdim. Bu önemli konuyu size anlatmalıyım. Sadece Riva'dan kaynağımız sizden onay aldığım şekilde devam etmektedir. Size sunulan tabloda, en önemli konu gider kalemleri içinde iki önemli husus var. 41 milyon TL faiz gideri diğeri 78 milyon TL'lik SPK'nın incelmesi ile ortaya çıkan gider. Bunları size açıklayacağım. Emlak Konut kaynak kullanımı faiz yükü 41 milyon TL.Temlik için aldığımız ücret 341 milyon TL. Bu parayı nerede kullandık. Biz aldığımız 341 milyonu Futbol AŞ'ye nakit avansı olarak koyduk. Futbol AŞ'de mevcut kredi hesaplarını kapatmak için bankaya aktardı. Sonuç biz dönem için 41 milyon TL faiz ödedik ancak bugün 41 milyon TL'nin karşında 95 milyonluk bir tasarruf var. 41 milyon TL sorgulanması gereken bir durum ancak bunun nerede kullandığını çok önemli. Biz bu parayı genel kurulda söz verdiğim gibi borçların kapanmasında kullandık. 2'nci husus 789 milyon TL'lik bir gider var. Bu SPK'nın öngördüğü bir durum. 2012 yılında hasılat paylaşımı yapılmış kulüp ile Spor AŞ arasında. SPK incelemede SPOR AŞ lehine, kulüp aleyhine bunu öngörmüştür. Spor AŞ'de pozitif etkisini hepiniz biliyorsunuz. Borç alacak farkı 2016'da 546 milyon TL. 2017 Eylül sonunda 214 milyon TL'ye inmiştir.40 milyon TL emlak konuttan gelen paranın nereye gittiğinin göstergesini gelen para banka borçlarına kullanıldı. Kredi borcumuzun artışı temlik değerini kullanma gereği ile kredi borcunda artış olmuştur. Ama bunu kulübün lehine kullandık. Temliki kırdık, ancak borçlara yatırdık. Bu alınan paranın amacının dışında kullanıldığı daha önce Riva ve Florya için ne söz verdiysem aynısını yapıyorum. Verdiğimiz sözden sapma ve farklı düşüncemiz yoktur. 75 milyon TL kendi kaynaklarımızla nakit akışını düzelttik. İhtiyaç durumunda sizden aldığımız yetkiyle borçlanma yetkimiz var. Bu borçlanma için yapılmış bir kongre değil, bilgi kirliliği olmaması için yapılmış bir genel kurul. Sezon başında denk bir bütçe için onay aldık. Günümüzün gelişen mali problemleri artı sportif faaliyetlerde gereken bütçe ile 120 milyon TL'lik bir bütçe var. Bunun borçlanmaya ihtiyacı yok.Riva ve Florya genel kurulunda önemli bir şey söyledim. Biz buradan gelen paranın yüzde 90-95'ini borçlar için kullandık. Sizde bana yetki verdiniz. 488 milyonluk bir girdimiz var. Siz sayın genel kuruldan bir yetki istemiyoruz. Bu konuda eleştiriler olacaktır. Gerekli açıklamaları yaptım ancak daha detaylı açıklamaları cevap kısmında yapacağım.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, spor salonunun ruhsatını aldığını açıkladı. Bu arada yapılan oylamada 2017 bütçesindeki revizyon oyçokluğu ile kabul edildi.Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)