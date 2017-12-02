Carlos Queiroz, İranlı yöneticilere rest çekti

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Maria Komandnaya İranlıları üzmedi

'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olankura çekimleri dün gerçekleştirilmişti. Kura öncesinde turnuvada yer alan takımlardan İran'da sunucu'nın giyeceği kıyafet üzerine kriz çıkmış, ülkedeki futbolseverler kura seremonisini izleyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.Güzel sunucunun açık giyinmemesi neticesinde problem çözülmüş ve İranlılar da kura çekimini izleyebilmişti. Ne var ki ülke, turnuvanın başlamasına aylar varken şimdi de başka bir krizle uğraşıyor.İran teknik direktörü'un resmi Facebook hesabı aracılığıyla yaptığı bir açıklamada takımın hazırlık için özel bir lokasyona ihtiyaç duyduğunu belirtmesi vatandaşlarının büyük tepkisine neden oldu.Daha önce de benzer bir beyanatı nedeniyle İranlı futbol yöneticileriyle ters düşen Queiroz, paylaşımının altına gelen ölüm tehditleri üzerine şu çıkışı yaptı:Ancak İranlı futbolseverler ve oyuncuların turnuvaya hazır olabilmek adına desteğe ihtiyacı var."