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Carlos Queiroz, İranlı yöneticilere rest çekti

Dünya Kupası kura çekimi öncesinde sunuculardan Maria Komandnaya'nın kıyafeti üzerinden kriz çıkaran İran, bu sefer de başka bir sorunla boğuşuyor. Takımın teknik direktörü, ülkesinden gelen tehditler üzerine İranlı spor yetkililerine rest çekti.

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Carlos Queiroz, İranlı yöneticilere rest çekti
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası kura çekimleri dün gerçekleştirilmişti. Kura öncesinde turnuvada yer alan takımlardan İran'da sunucu Maria Komandnaya'nın giyeceği kıyafet üzerine kriz çıkmış, ülkedeki futbolseverler kura seremonisini izleyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Güzel sunucunun açık giyinmemesi neticesinde problem çözülmüş ve İranlılar da kura çekimini izleyebilmişti. Ne var ki ülke, turnuvanın başlamasına aylar varken şimdi de başka bir krizle uğraşıyor.

İSTERSENİZ KOVUN!

İran teknik direktörü Carlos Queiroz'un resmi Facebook hesabı aracılığıyla yaptığı bir açıklamada takımın hazırlık için özel bir lokasyona ihtiyaç duyduğunu belirtmesi vatandaşlarının büyük tepkisine neden oldu.

Daha önce de benzer bir beyanatı nedeniyle İranlı futbol yöneticileriyle ters düşen Queiroz, paylaşımının altına gelen ölüm tehditleri üzerine şu çıkışı yaptı:

"İstiyorlarsa beni kovabilirler. Açıkçası bu durum, umrumda dahi değil. Ancak İranlı futbolseverler ve oyuncuların turnuvaya hazır olabilmek adına desteğe ihtiyacı var."

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