Bursaspor seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig’de 29. randevu

Bursaspor’un deplasmanda yüzü gülmüyor

Timsah 6 maçtır yenilmiyor

Düdük Meler'de

Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, sahadan kayıpsız ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 29. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 28 müsabakanın 12’sinde Bursaspor sahadan galibiyet ile ayrılırken, 8 defa da Konyaspor gülen taraf olmayı başardı.Bu sezon deplasmanda yalnızca 1 kez sahadan galibiyet ile ayrılan Le Guen’in öğrencileri, Konyaspor mücadelesinde bu şanssızlığını da kırmak istiyor. 6 dış saha müsabakasında hanesine yalnızca 5 puan yazdırabilen yeşil-beyazlılar, kalesinde ise 10 gol gördü.Konuk ekip Bursaspor, ligde 6 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Bu periyotta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Timsah, Konyaspor karşılaşmasında bu seriyi 7 maça çıkarmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise ligde son 7 maçında sadece bir galibiyet alabildi.Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar.İHA