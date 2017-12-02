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Bursaspor seriyi sürdürmek istiyor

Bursaspor, ligin 14. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

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Bursaspor seriyi sürdürmek istiyor
Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, sahadan kayıpsız ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’de 29. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 29. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 28 müsabakanın 12’sinde Bursaspor sahadan galibiyet ile ayrılırken, 8 defa da Konyaspor gülen taraf olmayı başardı.

Bursaspor’un deplasmanda yüzü gülmüyor

Bu sezon deplasmanda yalnızca 1 kez sahadan galibiyet ile ayrılan Le Guen’in öğrencileri, Konyaspor mücadelesinde bu şanssızlığını da kırmak istiyor. 6 dış saha müsabakasında hanesine yalnızca 5 puan yazdırabilen yeşil-beyazlılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

Timsah 6 maçtır yenilmiyor

Konuk ekip Bursaspor, ligde 6 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Bu periyotta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Timsah, Konyaspor karşılaşmasında bu seriyi 7 maça çıkarmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise ligde son 7 maçında sadece bir galibiyet alabildi.

Düdük Meler'de

Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar.

İHA




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      -  
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      -  
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03 Aralık 2017 Pazar

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      -  
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10 Kasımpaşa 13 18
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