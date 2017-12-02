Bursa BŞB-Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 2-3

Maça hızlı başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Dimitrova ve Belien ile bulduğu sayılarla teknik molasını 12-6 önde geçtiği ilk seti 25-23 kazandı.İkinci sette toparlanan Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 12-8 önde girdi. Mola sonrasında da üstünlüğünü sürdürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-18 kazanarak durumu 1-1’e getirdi.Üçüncü sette üstün olan Bursa ekibi seti 25-23 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette etkili olan Eczacıbaşı VitrA, Boskovic ve Adams ile bulduğu sayılarla seti 25-21 kazanarak skoru 2-2’ye getirdi.Çekişmeli geçen tie-break setinde rakibine 15-12’lik üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.Cengiz GöllüHakkı Demiralay, Ali BadeErgül Eroğlu, Charlotte, Fatma Yıldırım, Belien, Nilay Karaağaç, Dimitrova (Gizem Karadayı, Aylin Sarıoğlu, Bytsenko, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğlulları)Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Adams, Larson, Ezgi Dilik (Şebnem Simge Akoz, Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Ognjenovic)25-23, 18-25, 25-23, 21-25, 12-15133 dakika (30, 26, 30, 29, 18)AA